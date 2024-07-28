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  4. Топ-менеджер Копенгагена намекнул на скорый трансфер защитника Шахтера
Украина. Премьер лига
28 июля 2024, 19:07 |
455
0

Топ-менеджер Копенгагена намекнул на скорый трансфер защитника Шахтера

В Дании уже ждут Гиорги Гочолеишвили

28 июля 2024, 19:07 |
455
0
Топ-менеджер Копенгагена намекнул на скорый трансфер защитника Шахтера
shakhtar.com. Гиорги Гочолеишвили

Спортивный директор «Копенгагена» Суне Смит-Нильсен прокомментировал слухи о вероятном переезде в датский клуб правого защитника «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили, о котором ранее сообщали грузинские источники.

«По крайней мере, он играет на правом фланге, и я считаю, что он хорош. Это игрок, которого мы знаем, и который нам очень нравится и с которым мы общаемся какое-то время», – сказал Смит-Нильсен, не сумев скрыть довольную улыбку. «Если он будет стоять здесь завтра, то я буду рад».

Гиорги Гочолеишвили является игроком «Шахтера» с января 2023 года. Он был подписал из «Сабуртало» за 1 миллион евро и провел 37 официальных матчей за «горняков» (1 гол, 3 ассиста).

Напомним, «Шахтер» уже имеет опыт продажи грузинских футболистов в «Копенгаген». Летом 2021 года украинский клуб отпустил в датский Давида Хочолаву за 2,5 миллиона евро. Интересно, что в начале июля Хочолава объявил о завершении карьеры из-за хронических проблем со здоровьем.

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Алексей Сливченко Источник: Ekstra Bladet
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