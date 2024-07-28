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  4. Филима прокомментировал решение Калининой сняться с Олимпиады-2024 в Париже
Теннис
28 июля 2024, 19:35 |
1000
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Филима прокомментировал решение Калининой сняться с Олимпиады-2024 в Париже

Михаил поддержал Ангелину, которая отказалась от участия из-за проблем со здоровьем

28 июля 2024, 19:35 |
1000
0
Филима прокомментировал решение Калининой сняться с Олимпиады-2024 в Париже
Instagram. Ангелина Калинина

Капитан сборной Украины по теннису на Кубке Билли Джин Кинг Михаил Филима прокомментировал решение украинской теннисистки Ангелины Калининой отказаться от участия на Олимпийских играх 2024 в Париже:

– Она вчера была единственной, кто имел первый запуск, и, к сожалению, организаторы, судьи – это без каких-либо претензий – просто не откладывали матчи надолго, а каждый раз на час, на час, на час. И я видел, что многие игроки мучались. То есть ты не понимаешь – тебе нужно начинать разминку или не нужно.

У нее была какая-то разминка под крышей, но все же была влажность, прохлада. Я думаю, что это повлияло. Может быть, так же нервная система.

Я уже не помню, например, с 10 часов утра до 6 мы постоянно были здесь и постоянно ожидали час за часом, что можешь выйти, можешь не выйти, можешь выйти, можешь не выйти.

Я думаю, это вместе так сложилось, что она заболела. И температура, и нет сил. И, к сожалению, не готова сегодня выйти.

– Она давала комментарий для НОК Украины. Там была такая формулировка, которая вызвала, скажем так, критику. Может быть, видели уже? Пошли комментарии, посты, что люди как-то разочарованы этим решением.

– Я не видел. Можете мне сказать, какие там были комментарии?

– Разочарованы по поводу того, что, например, если бы она вообще не приехала на Олимпиаду, ее место могли отдать Лесе Цуренко – возможно, она бы там выступила.

– Вы же понимаете, это никто наперед не знает. Каждый мог попасть в такую ​​ситуацию. Она ведь не специально заболела. Вчера она была готова играть.

– Возможно, людей удивила формулировка, что причина недостаточно серьезна для снятия?

– Возможно, они правы, возможно, не правы. Мы все знаем, что критиковать мы все очень удачно умеем, и можем критиковать все, что происходит вокруг. Я могу так же много критиковать, но я не буду.

Мне журналисты много раз звонят по каким-то вопросам. Когда я не внутри команды, я каждый раз не даю никаких комментариев и критик 100 процентов. Когда ты будешь внутри команды и знаешь, что было в течение дня до того, как игрок чувствует себя – это уже другое, – сказал Филима.

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Михаил Филима Ангелина Калинина Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде болезнь
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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