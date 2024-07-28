Стало известно, почему Калинина снялась с Олимпиады в Париже

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала, почему снялась с Олимпийских игр-2024.

«К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Все это время шел дождь и сегодня утром я почувствовала боль в горле. Конечно, очень расстроилась, ведь сыграть на Олимпиаде и представлять свою страну, особенно в такое сложное время, – это была большая мечта и честь для меня.

Но все же решили не рисковать, чтобы не было осложнений. Спасибо всем за поддержку и желаю побед всем украинским спортсменам!», – сказала Калинина.

Отметим, что Калинину заменит Оливия Гадеки из Австралии.