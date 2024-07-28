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Теннис
28 июля 2024, 13:59 | Обновлено 28 июля 2024, 14:00
3771
19

Стало известно, почему Калинина снялась с Олимпиады в Париже

Калинина прокомментировала отказ от участия на ОИ-2024

28 июля 2024, 13:59 | Обновлено 28 июля 2024, 14:00
3771
19
Стало известно, почему Калинина снялась с Олимпиады в Париже
Инстаграм Ангелины Калининой

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала, почему снялась с Олимпийских игр-2024.

«К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Все это время шел дождь и сегодня утром я почувствовала боль в горле. Конечно, очень расстроилась, ведь сыграть на Олимпиаде и представлять свою страну, особенно в такое сложное время, – это была большая мечта и честь для меня.

Но все же решили не рисковать, чтобы не было осложнений. Спасибо всем за поддержку и желаю побед всем украинским спортсменам!», – сказала Калинина.

Отметим, что Калинину заменит Оливия Гадеки из Австралии.

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Аранча Рус Ангелина Калинина Олимпийские игры 2024 Оливия Гадеки теннис на Олимпиаде
Владимир Клепач Источник: НОК Украины
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Комментарии 19
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Vovan78
Ну так, з прапори покрасувасалась, на відкритті ОІ засвітилась, з зірками пофоткалась, а дальше бл..ть горлечко заболіло і вирішила не ризикувати. Ну бляха муха невже така серйозна причина? Сотні препаратів для знеболення в медицині. Але ж ОІ це не комерцій ний турнір тут бабки не платять за участь то ж нах… він потрібен, так?
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+13
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Игорь Плахтий
просто - фууу 😕
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+10
Henriklarsson11
вирішили не ризикувати, олімпіада ж майже щотижня буває. Не сьогдні так завта
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+9
DK1961
Сопливое поколение выросло. Хрустальное прямо. После дождичка сразу в кроватку и болеть?
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+5
vitaha33
Які блін ускладнення? Зажрались тенісисти, ось що я скажу...
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+5
analex
Горло - це важливо , але Олімпіада ледь не раз в житті , мабудь , їй віидніше
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+5
ПУМА
Була довго на кОртах, чи на кортАх?
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+1
Wlad West
Ты теннисистка или певица?
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+1
shakhtarforewer
Бля, тупішої відмазки не чув
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+1
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ALKOSruLKA
шмат л.на безхребетного... Навіщо було їхати, щоб ліпити відмазки.... стратегія Дніпра-1...   На олімпіаді ж стільки не заробиж як на второсортних турнірах АТП, потрібно здоровя берегти, навіщо рзикувати за свою країну... Так, язиком помолола, всіх дуже підтримала в непростий час... пора додому...
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+1
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Oles Trypadush
Ми не знаємо, яке саме в неї захворювання горла. Але якщо це стрептококовий тонзиліт, то їй дійсно треба ліжковий режим, бо будь які фізичні навантаження можуть завдати незворотніх уражень серцю, ниркам та суглобам. Чомусь є переконання що це саме ця ситуація.
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+1
AndiM
Ну один кацапський виродок вже виступив з температурою. Тепер без рук і ніг каліка срана. Так що не треба тут сильно розпинатися,якщо самі не готові до відрізання вам кінцівок.
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-2
ALKOSruLKA
...тепер можна й на якийсь турнір до лаптеногів гайнути, пофоткатися з тамтешніми дєвачкамі, адже спортвнєпалітікі....
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-3
ALKOSruLKA
менше потрібно було прутнів холодних до рота тягнути
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-5
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