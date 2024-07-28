Источник: Челси не заинтересован в подписании Лунина

«Челси» не заинтересован в подписании украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По их информации, «Челси» принял решение подписать на позицию вратаря другого игрока – Филипа Йоргенсена из «Вильярреала». Ранее сообщалось о том, что трансфер 22-летнего датчанина обойдется «аристократам» в 20-25 миллионов евро.

В свою очередь, Лунин как раз может заменить Йоргенсена в «Вильярреале». Об интересе «желтой субмарины» к украинскому голкиперу сообщалось несколько дней назад.