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Англия
28 июля 2024, 12:48 | Обновлено 28 июля 2024, 12:50
234
1

Источник: Челси не заинтересован в подписании Лунина

«Синие» сделали выбор в пользу Филипа Йоргенсена

28 июля 2024, 12:48 | Обновлено 28 июля 2024, 12:50
234
1
Источник: Челси не заинтересован в подписании Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Челси» не заинтересован в подписании украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По их информации, «Челси» принял решение подписать на позицию вратаря другого игрока – Филипа Йоргенсена из «Вильярреала». Ранее сообщалось о том, что трансфер 22-летнего датчанина обойдется «аристократам» в 20-25 миллионов евро.

В свою очередь, Лунин как раз может заменить Йоргенсена в «Вильярреале». Об интересе «желтой субмарины» к украинскому голкиперу сообщалось несколько дней назад.

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Филип Йоргенсен Челси Андрей Лунин Реал Мадрид Вильярреал трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 1
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Serhii P.
Сидів собі стабільно в "Реалі", аж ні, захотілося агентом Жорже Мендеша. А він якраз зацікавлений у відході Луніна, тому що заробить більше грошей. А тепер перспективи Луніна чим далі, тим більш туманні.
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