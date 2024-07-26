Челси завершает подписание одного из лучших вратарей Ла Лиги

Лондонский «Челси» близок к подписанию датского вратаря испанского «Вильярреала» Филипа Йоргенсена, сообщает авторитетное издание The Athletic.

По информации источника, сейчас клубы находятся в процессе обсуждения суммы трансфера 22-летнего футболиста. Она будет составлять от 20 до 25 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Филип Йоргенсен провел 37 матчей на клубном уровне, пропустив 64 гола. В 6 поединках ему удалось оставить свои ворота «сухими». Датчанин был лучшим вратарем прошлого розыгрыша Ла Лиги по среднему количеству сейвов за игру – 4.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется украинским вратарем Андреем Луниным.