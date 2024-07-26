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Англия
26 июля 2024, 10:26 | Обновлено 26 июля 2024, 10:36
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Челси завершает подписание одного из лучших вратарей Ла Лиги

Филип Йоргенсен близок к тому, чтобы покинуть «Вильярреал»

26 июля 2024, 10:26 | Обновлено 26 июля 2024, 10:36
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Челси завершает подписание одного из лучших вратарей Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Йоргенсен

Лондонский «Челси» близок к подписанию датского вратаря испанского «Вильярреала» Филипа Йоргенсена, сообщает авторитетное издание The Athletic.

По информации источника, сейчас клубы находятся в процессе обсуждения суммы трансфера 22-летнего футболиста. Она будет составлять от 20 до 25 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Филип Йоргенсен провел 37 матчей на клубном уровне, пропустив 64 гола. В 6 поединках ему удалось оставить свои ворота «сухими». Датчанин был лучшим вратарем прошлого розыгрыша Ла Лиги по среднему количеству сейвов за игру – 4.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется украинским вратарем Андреем Луниным.

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Дмитро Вербинський Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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shakhtarforewer
Ну так норвежець чи данець? Щось забагато пропущених в нього на ту кількість матчів що він зіграв.
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