Олимпийский чемпион: «Надо обыгрывать Аргентину. Другого варианта нет»

27 июля произошло знаковое событие – украинские футболисты одержали первую в истории победу на Олимпиаде. На стадионе в Сент-Этьене управляемая Русланом Ротанем олимпийская сборная в тяжелом матче сумела одолеть Марокко – 2:1. Этот выигрыш повысил шансы «сине-желтых» на выход из группы, в которой после двух сыгранных туров все четыре соперника набрали одинаковое количество очков – по 3.

Комментарий по поединку с марокканцами Sport.ua дал олимпийский чемпион Сеула 1988 Евгений Яровенко, который был призван в ряды сборной из днепропетровского «Днепра».

– Следил за этим матчем. Гол Крыськива, удаление Салюка, назначеный пенальти и драматическая развязка в компенсированное ко второму тайма время.

Судя по ситуации, которая сложилась в турнирной таблице, нужно в последнем матче Аргентину обыгрывать. Другого варианта нет. Самое главное, что у команды Украины есть дух. Играя в меньшинстве, сумели найти момент и забили. Теперь нужно восстановить команду и готовиться к следующему поединку. Теперь тоже только победа нужна над Аргентиной, – сказал Яровенко.

Ранее главный тренер сборной Украины U-23 Руслан Ротань прокомментировал историческую победу украинцев на Олимпиаде.