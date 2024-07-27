В овертайме определен победитель чемпионата Европы 2024 WU-19
Испания выиграла у Нидерландов со счетом 2:1 в дополнительное время
В Литве завершился женский чемпионат Европы 2024 WU-19 по футболу.
27 июля в Каунасе состоялся финальный матч, в котором встречались Испания и Нидерланды.
Развязка наступила в овертайме, когда на 118-й минуте испанки реализовали пенальти.
Испания выиграла со счетом 2:1 в дополнительное время и завоевала трофей чемпионов Европы WU-19.
Ранее в 1/2 финала Испания обыграла Англию (3:1), а Нидерланды взяли верх над Францией (2:0).
Теперь Испания и Германия имеют по 6 трофеев ЧЕ WU-19, Франция – 5, Швеция – 3, Англия, Дания, Италия, Нидерланды – по 1.
Евро-2024 WU-19
Финал, Каунас (Литва), 27 июля
Испания – Нидерланды – 2:1 (д.в.)
Голы: Мариса, 6, Эгигурен, 118 (пен) – Толхук, 59
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