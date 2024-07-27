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27 июля 2024, 22:59 | Обновлено 27 июля 2024, 23:12
871
0

В овертайме определен победитель чемпионата Европы 2024 WU-19

Испания выиграла у Нидерландов со счетом 2:1 в дополнительное время

27 июля 2024, 22:59 | Обновлено 27 июля 2024, 23:12
871
0
В овертайме определен победитель чемпионата Европы 2024 WU-19
УЕФА

В Литве завершился женский чемпионат Европы 2024 WU-19 по футболу.

27 июля в Каунасе состоялся финальный матч, в котором встречались Испания и Нидерланды.

Развязка наступила в овертайме, когда на 118-й минуте испанки реализовали пенальти.

Испания выиграла со счетом 2:1 в дополнительное время и завоевала трофей чемпионов Европы WU-19.

Ранее в 1/2 финала Испания обыграла Англию (3:1), а Нидерланды взяли верх над Францией (2:0).

Теперь Испания и Германия имеют по 6 трофеев ЧЕ WU-19, Франция – 5, Швеция – 3, Англия, Дания, Италия, Нидерланды – по 1.

Евро-2024 WU-19

Финал, Каунас (Литва), 27 июля

Испания – Нидерланды – 2:1 (д.в.)

Голы: Мариса, 6, Эгигурен, 118 (пен) – Толхук, 59

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чемпионат Европы по футболу WU-19 женская сборная Нидерландов по футболу Светлана Грушко женская сборная Испании по футболу выбор редакции
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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