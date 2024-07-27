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Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 09:45 | Обновлено 27 июля 2024, 09:56
1915
0

Президент Металлиста 1925 отреагировал на поражение команды от Левого Берег

Владимир Носов – о неудаче подопечных Виктора Скрипника в полуфинале Турнира четырех

27 июля 2024, 09:45 | Обновлено 27 июля 2024, 09:56
1915
0
Президент Металлиста 1925 отреагировал на поражение команды от Левого Берег
Facebook. Владимир Носов

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов отреагировал на поражение команды клубы от «Левого Берега» (1:1, пен. 4-5) в полуфинале Турнира четырех за путевку в УПЛ.

«Это и есть спортивный принцип. Левый Берег молодцы. Спасибо за такие крутые эмоции», – написал Носов в сториз инстаграм.

Как известно, Металлист 1925 в матче с Левым Берегом смогли уйти от поражения в основное время, забив гол усилиями Василия Кравца на четвертой компенсированной минуте игры, а в серии послематчевых пенальти проиграл 4-5.

Напомним, ранее Владимир Носов выступил с официальным заявлением в преддверии полуфиналов Турнира четырех.

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Украинская Премьер-лига Левый Берег - Металлист 1925 Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Владимир Носов
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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