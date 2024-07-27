Президент Металлиста 1925 отреагировал на поражение команды от Левого Берег

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов отреагировал на поражение команды клубы от «Левого Берега» (1:1, пен. 4-5) в полуфинале Турнира четырех за путевку в УПЛ.

«Это и есть спортивный принцип. Левый Берег молодцы. Спасибо за такие крутые эмоции», – написал Носов в сториз инстаграм.

Как известно, Металлист 1925 в матче с Левым Берегом смогли уйти от поражения в основное время, забив гол усилиями Василия Кравца на четвертой компенсированной минуте игры, а в серии послематчевых пенальти проиграл 4-5.

Напомним, ранее Владимир Носов выступил с официальным заявлением в преддверии полуфиналов Турнира четырех.