Президент Металлиста 1925: «Желаю Днепру-1 вернуться в УПЛ с новыми силами»

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов выступил с официальным заявлением накануне полуфиналов «турнира четырех»:

«В сегодняшних реалиях украинские клубы должны быть гибкими. Несмотря на нетипичные ситуации.

Так произошло и с решением новой команды Украинской ассоциации футбола провести переходной турнир за возможность сменить команду «Днепр-1» в УПЛ.

Накануне полуфинала выражаю свое уважение всем участникам «турнира четырех». Команде «Минай», команде «Левый берег» – нашим друзьям, которые давали нам возможность играть на их стадионе, и, конечно, команде «Эпицентр».

Впервые за долгую историю украинского футбола пришла команда УАФ, которая приняла смелое решение, учитывая отсутствие единого регламента в сложившейся ситуации. Считаю его честным и справедливым в отношении всех команд, достойных побороться за место в Премьер-лиге.

Это о воплощении главного спортивного принципа – состязательности. И об истинной природе футбола – игре на поле, которая определит сильнейшего.

Радуюсь, что этот шаг также станет дополнительным футбольным праздником для болельщиков накануне начала сезона.

Желаю СК «Днепр-1» вернуться в УПЛ с новыми силами. А всем командам – получить удовольствие от игры!

Спасибо болельщикам «Металлиста 1925» за неизменную поддержку!»

Полуфинальный матч «турнира четырех» «Левый Берег» – «Металлист 1925» состоится 26 июля в 15:30 по киевскому времени.