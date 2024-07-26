Денис БОЙКО: «Я не завершил свою карьеру»

Опытный украинский голкипер Денис Бойко, который недавно покинул «Полесье» свободным агентом, заявил о том, что пока что не планирует завершать карьеру:

«Сейчас у меня статус свободного агента, но хочу сразу сказать, что я не завершил свою профессиональную карьеру на данный момент.

Я в поисках нового клуба, нового места трудоустройства. Поэтому сейчас присматриваюсь, общаюсь, обдумываю какие-то предложения и варианты, а дальше будет видно».

Ранее сообщалось о том, что Бойко может продолжить карьеру в Казахстане.