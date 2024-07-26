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  4. Денис БОЙКО: «Я не завершил свою карьеру»
Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 19:12 |
394
2

Денис БОЙКО: «Я не завершил свою карьеру»

Опытный голкипер ищет себе новый клуб

26 июля 2024, 19:12 |
394
2
Денис БОЙКО: «Я не завершил свою карьеру»
ФК Полесье. Денис Бойко

Опытный украинский голкипер Денис Бойко, который недавно покинул «Полесье» свободным агентом, заявил о том, что пока что не планирует завершать карьеру:

«Сейчас у меня статус свободного агента, но хочу сразу сказать, что я не завершил свою профессиональную карьеру на данный момент.

Я в поисках нового клуба, нового места трудоустройства. Поэтому сейчас присматриваюсь, общаюсь, обдумываю какие-то предложения и варианты, а дальше будет видно».

Ранее сообщалось о том, что Бойко может продолжить карьеру в Казахстане.

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Денис Бойко свободный агент завершение карьеры
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
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Перець
Чого вчора просрали ,бо не було Бойка 
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_Quantum19_
До ФК "Металіст" (Харків) підеш грати?
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