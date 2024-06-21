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Украина. Премьер лига
21 июня 2024, 13:24 | Обновлено 21 июня 2024, 13:35
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Экс-голкипер сборной Украины может продолжить карьеру в Казахстане

Денис Бойко заинтересовал чемпиона Казахстана – «Ордабасы»

21 июня 2024, 13:24 | Обновлено 21 июня 2024, 13:35
300
0
Экс-голкипер сборной Украины может продолжить карьеру в Казахстане
ФК Полесье. Денис Бойко

Как стало известно Sport.ua, Денис Бойко может перебраться в Казахстан. «Ордабасы» хочет усилить вратарскую позицию перед стартом в квалификации Лиги чемпионов и 36-летний украинец находится в шорт-листе казахстанского клуба.

Напомним, что в составе «Ордабасы» уже выступают три украинских легионера – защитник Игорь Пластун, полузащитник Евгений Макаренко и форвард Артем Беседин. Интересы первых двух представляет агент Вадим Шаблий, который также работает с Бойко.

Прошлый сезон Бойко провел в «Полесье», но житомиряне не стали с ним продлевать контракт. В УПЛ Денису будет трудно найти новую команду из-за высоких финансовых запросов. Вратарь хочет зарабатывать не менее 150 тысяч за сезон.

Ранее была информация, что кандидатуру Дениса Бойко предлагали «Колосу».

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инсайд Денис Бойко Ордабасы
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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