ОФИЦИАЛЬНО. Полесье прекратило сотрудничество с экс-игроком сборной Украины

Житомирское «Полесье» прекратило сотрудничество с украинским вратарем Денисом Бойко, сообщает официальный сайт клуба.

36-летний голкипер присоединился к «волкам» летом 2023 года. За этот сезон Денис провел 24 игры в составе команды, пропустив 21 мяч и 8 раз сохранив свои ворота «сухими». Также бывший вратарь национальной сборной Украины (7 матчей) стал лучшим игроком «Полесья» в 2023 году по версии болельщиков. Портал Tramsfermarkt оценивает стоимость Бойко в 500 тысяч евро.

Ранее «Полесье» официально попрощалось еще с 4 футболистами.