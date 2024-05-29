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Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 11:06 | Обновлено 29 мая 2024, 12:02
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2

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье прекратило сотрудничество с экс-игроком сборной Украины

Денис Бойко покинул житомирский клуб

29 мая 2024, 11:06 | Обновлено 29 мая 2024, 12:02
2101
2
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье прекратило сотрудничество с экс-игроком сборной Украины
ФК Полесье. Денис Бойко

Житомирское «Полесье» прекратило сотрудничество с украинским вратарем Денисом Бойко, сообщает официальный сайт клуба.

36-летний голкипер присоединился к «волкам» летом 2023 года. За этот сезон Денис провел 24 игры в составе команды, пропустив 21 мяч и 8 раз сохранив свои ворота «сухими». Также бывший вратарь национальной сборной Украины (7 матчей) стал лучшим игроком «Полесья» в 2023 году по версии болельщиков. Портал Tramsfermarkt оценивает стоимость Бойко в 500 тысяч евро.

Ранее «Полесье» официально попрощалось еще с 4 футболистами.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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AndiM
100% пенісоff пів команди неліквідних гравців шаХрая пристроє в цьому проекті рінаха.
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