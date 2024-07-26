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  4. Директор академии Руха: «Сборной U-19 в полуфинале не хватало трех игроков»
Чемпионат Европы
26 июля 2024, 11:44 | Обновлено 26 июля 2024, 11:52
222
0

Директор академии Руха: «Сборной U-19 в полуфинале не хватало трех игроков»

Владимир Безубяк оценил выступление сине-желтых в полуфинале с Францией

26 июля 2024, 11:44 | Обновлено 26 июля 2024, 11:52
222
0
Директор академии Руха: «Сборной U-19 в полуфинале не хватало трех игроков»
УАФ

Заслуженный тренер Украины, директор Академии львовского «Руха» Владимир Безубяк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало юниорской сборной Украины добиться положительного результата в полуфинале Евро-2024 в Северной Ирландии с футболистами Франции, которые взяли верх – 1:0:

- На мой взгляд, вчера в Белфасте чувствовалось отсутствие трех дисквалифицированных лидеров: Ващенко, Маткевича и Пономаренко. Особенно последнего, который всегда нацелен на ворота соперников, смело вступал в единоборства. Остальные наши нападающие уступали киевскому динамовцу в подготовке.

И хотя преимущество в исполнительском мастерстве французов чувствовалось, все же, благодаря правильно выбранной тактике, а также умелому отбору, подстраховке, украинцы оказали упорное сопротивление фавориту. Более того, если бы реализовали свои моменты в первом тайме, то все могло закончиться иначе.

И лишь после пропущенного на 61-й минуте мяча, когда банально потеряли в штрафной площади Атангану, который мощно пробил головой, у французов уже было больше возможностей отличиться. Но на высоте был наш вратарь Крапивцов.

Несмотря на поражение – 0:1, подопечные Дмитрия Михайленко заслуживают за свое выступление в Северной Ирландии высокой оценки. Чего только стоит волевая победа над итальянцами, которая гарантировала попадание в квартет сильнейших сборных Европы и завоевание путевки на юниорский чемпионат мира. Убежден, что наши ребята и в дальнейшем будут прогрессировать и на мировом форуме будут на виду, – сказал Безубяк.

Ранее главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко оценил игру своих подопечных в матче с Францией.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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