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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 09:44 | Обновлено 26 июля 2024, 10:08
892
0

Известно, кто бесплатно покажет турнир четырех за путевку в УПЛ

УПЛ-ТВ будет транслировать все матчи на своем канале в YouTube

26 июля 2024, 09:44 | Обновлено 26 июля 2024, 10:08
892
0
Известно, кто бесплатно покажет турнир четырех за путевку в УПЛ
ФК Минай

26 июля состоятся первые матчи турнира четырех за право играть в Украинской Премьер-Лиге между «Минаем», «Металлистом 1925», «Левым Берегом» и «Эпицентром»

УПЛ-ТВ будет транслировать все матчи вживую и бесплатно на своем канале в YouTube.

В 14:55 начнется предматчевая студия, которая перейдет в поединок «Левый Берег» – «Металлист 1925», в 17:25 – «Эпицентр» – «Минай».

Победители двух матчей встретятся 30 июля в решающем поединке за путевку в УПЛ, которая стала вакантной после снятия с турнира «Днепра-1».

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Владимир Клепач Источник: УПЛ-ТВ
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