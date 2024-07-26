Известно, кто бесплатно покажет турнир четырех за путевку в УПЛ

26 июля состоятся первые матчи турнира четырех за право играть в Украинской Премьер-Лиге между «Минаем», «Металлистом 1925», «Левым Берегом» и «Эпицентром»

УПЛ-ТВ будет транслировать все матчи вживую и бесплатно на своем канале в YouTube.

В 14:55 начнется предматчевая студия, которая перейдет в поединок «Левый Берег» – «Металлист 1925», в 17:25 – «Эпицентр» – «Минай».

Победители двух матчей встретятся 30 июля в решающем поединке за путевку в УПЛ, которая стала вакантной после снятия с турнира «Днепра-1».