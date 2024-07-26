Эпицентр – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 июля в 18:00 видеотрансляцию полуфинала турнира четырех
26 июля в 18:00 пройдет полуфинальный матч турнира четырех за путевку в УПЛ между командами «Эпицентр» Каменец-Подольский и «Минай».
Поединок пройдет на стадионе «Авангард» в Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель матча 30 июля сыграет в финале с лучшей командой из другого полуфинала, в котором играют «Левый Берег» Киев и «Металлист 1925» (15:30 в Киеве).
Победитель турнира четырех получит последнюю путевку в УПЛ, которая появилась после банкротства «Днепра-1».
Эпицентр – Минай. Смотрите онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.
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