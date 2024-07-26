Эпицентр – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июля в 18:00 пройдет полуфинальный матч турнира четырех за путевку в УПЛ между командами «Эпицентр» Каменец-Подольский и «Минай».

Поединок пройдет на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель матча 30 июля сыграет в финале с лучшей командой из другого полуфинала, в котором играют «Левый Берег» Киев и «Металлист 1925» (15:30 в Киеве).

Победитель турнира четырех получит последнюю путевку в УПЛ, которая появилась после банкротства «Днепра-1».

Эпицентр – Минай. Смотрите онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.