Левый Берег – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 июля в 15:30 видеотрансляцию полуфинала турнира четырех
26 июля в 15:30 пройдет полуфинальный матч турнира четырех за путевку в УПЛ между командами «Левый Берег» Киев и «Металлист 1925» Харьков.
Поединок пройдет на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель матча 30 июля сыграет в финале с лучшей командой из другого полуфинала, в котором сыграют «Эпицентр» и «Минай» (18:30 в Ровно).
Победитель турнира четырех получит последнюю путевку в УПЛ, которая появилась после банкротства «Днепра-1».
Левый Берег – Металлист 1925. Смотрите онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.
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