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Турнир четырех
Левый берег
26.07.2024 15:30 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 00:23 | Обновлено 26 июля 2024, 00:54
93
0

Левый Берег – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 июля в 15:30 видеотрансляцию полуфинала турнира четырех

26 июля 2024, 00:23 | Обновлено 26 июля 2024, 00:54
93
0
Левый Берег – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

26 июля в 15:30 пройдет полуфинальный матч турнира четырех за путевку в УПЛ между командами «Левый Берег» Киев и «Металлист 1925» Харьков.

Поединок пройдет на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель матча 30 июля сыграет в финале с лучшей командой из другого полуфинала, в котором сыграют «Эпицентр» и «Минай» (18:30 в Ровно).

Победитель турнира четырех получит последнюю путевку в УПЛ, которая появилась после банкротства «Днепра-1».

Левый Берег – Металлист 1925. Смотрите онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

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Металлист 1925 Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига переходные матчи смотреть онлайн
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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