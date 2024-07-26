Левый Берег – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июля в 15:30 пройдет полуфинальный матч турнира четырех за путевку в УПЛ между командами «Левый Берег» Киев и «Металлист 1925» Харьков.

Поединок пройдет на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.

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Победитель матча 30 июля сыграет в финале с лучшей командой из другого полуфинала, в котором сыграют «Эпицентр» и «Минай» (18:30 в Ровно).

Победитель турнира четырех получит последнюю путевку в УПЛ, которая появилась после банкротства «Днепра-1».

Левый Берег – Металлист 1925. Смотрите онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.