Видимо, это всё. Легендарный Маррей снялся с Олимпиады в Париже

Британский теннисист Энди Маррей отказался от участия в Олимпийских играх 2024 в одиночном разряде.

Причина такого решения легендарного уроженца Глазго – травма спины, после которого он не смог полноценно восстановиться.

Сообщается, что 37-летний британец все еще значится среди участников Игр в парном разряде вместе с Дэниелом Эвансом.

Как известно, ранее Маррей заявил, что завершит свою карьеру после Олимпиады-2024. Так как он в Париже не выступит, то, видимо, свой последний матч в одиночном разряде в карьере Эдди провел во втором круге турнира АТР 500 в Лондоне против Джордана Томпсона. Тогда он снялся из-за травмы спины при счете 1:4 в первом сете.

Напомним, ранее стало известно, что легендарная немка Анжелик Кербер поделилась судьбоносным решением в преддверии Игр-2024.