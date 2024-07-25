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Чемпионат Европы
25 июля 2024, 08:42 | Обновлено 25 июля 2024, 09:48
224
1

Вингер Украины U-19: «Встреча с Францией не будет простой»

Геннадий Синчук – о предстоящем полуфинале чемпионата Европы

25 июля 2024, 08:42 | Обновлено 25 июля 2024, 09:48
224
1
Вингер Украины U-19: «Встреча с Францией не будет простой»
УАФ. Геннадий Синчук

Атакующий полузащитник сборной Украины U-19 Геннадий Синчук поделился мнением о победе на чемпионате Европы 2024 над командой Италии U-19 (3:2), которая вывела «сине-желтых» в плей-офф, и поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала с ровесниками из Франции.

– Долго ли праздновали после Италии?

– Да нет. Вот если бы это был финал :) А так у нас еще два поединка: полуфинал и, надеюсь, финальная игра. Поэтому праздник уже будет после получения золотых наград.

– На следующий день вы поехали смотреть матч параллельной группы. На какую игру ездили и что ценного узнали?

– Кто-то ездил на матч Турция – Дания, а кто-то – на Франция – Испания. Я посетил матч наших соперников по полуфиналу. В большей степени действия этих команд анализировали тренеры, но я увидел, что Франция очень сильна физически и индивидуально.

Это неудивительно, поскольку большинство из них уже играют за первые команды своих клубов. Мы понимаем, что эта встреча не будет простой, но и Украина попала в полуфинал не просто так. Поэтому считаю, что мы можем прыгнуть еще выше.

– Кого бы вы выделили среди соперников?

– Очень понравился футбол в исполнении их 20 номера. Не помню, как зовут (18-летний игрок Монако Саймон Буабре, - прим.), но он забил и играл очень хорошо.

Матч Франция U-19 – Украина U-19 состоится в четверг, 25 июля, начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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Dfkbvj
Висновок про матч надзвичайно глибокий!!!
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