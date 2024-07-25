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  4. Ротань высказался о предстоящем поединке против Марокко на Олимпиаде-2024
Футбол
25 июля 2024, 05:26 |
712
0

Ротань высказался о предстоящем поединке против Марокко на Олимпиаде-2024

Олимпийская сборная Украины проведет матч 2-го тура против марокканцев 27 июля

25 июля 2024, 05:26 |
712
0
Ротань высказался о предстоящем поединке против Марокко на Олимпиаде-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Ирака U-23 и Украины U-23. Игра завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2.

После завершения встречи главный тренер украинского коллектива Руслан Ротань высказался о предстоящем поединке против Марокко:

– Похоже, что Марокко – это более сильный соперник.

– Да конечно. Мы понимаем силу этого соперника. Я ребятам сказал, что жалеть нас, жалеть их никто не будет. Мы сегодня были сильнее, но не всегда побеждает сильнейший. Дальше будет сложнее. Возможно, там, где сложнее, нам всегда улыбается удача. Потому мы будем работать. Главное, чтобы мы сделали правильные выводы, – заявил Ротань.

В квартете B украинцы выступают вместе с Ираком, Марокко и Аргентиной. Встреча с марокканцами состоится 27 июля, а поединок против аргентинцев пройдет 30 июля.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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