24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Аргентины U-23 и Марокко U-23. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу марокканцев.

На 90+16-й минуте Хуан Рамирес, казалось, сравнял счет, вызвав бурное ликование болельщиков хозяев. Тем не менее, спустя продолжительное время после финального свистка, судейская бригада, воспользовавшись системой VAR, обнаружила положение вне игры и аннулировала гол.

Это решение спровоцировало беспорядки на трибунах, вынудив команды спешно покинуть поле под охраной сотрудников безопасности. Таким образом, первоначальный результат 2:2 был изменен, и встреча завершилась победой гостевой команды со счетом 2:1.

Звёздный игрок основной сборной Аргентины Родриго Де Пауль выразил свою поддержку олимпийской команде:

«Больше, чем когда-либо, мы с вами. Вы можете противостоять всем».