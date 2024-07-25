Ветеран сборной Аргентины прокомментировал скандал на ОИ-2024

24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Аргентины U-23 и Марокко U-23. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу марокканцев.

На 90+16-й минуте Хуан Рамирес, казалось, сравнял счет, вызвав бурное ликование болельщиков хозяев. Тем не менее, спустя продолжительное время после финального свистка, судейская бригада, воспользовавшись системой VAR, обнаружила положение вне игры и аннулировала гол.

Это решение спровоцировало беспорядки на трибунах, вынудив команды спешно покинуть поле под охраной сотрудников безопасности. Таким образом, первоначальный результат 2:2 был изменен, и встреча завершилась победой гостевой команды со счетом 2:1.

Игрок олимпийской сборной Аргентины Николас Отаменди назвал эту ситуацию позорной:

«Это исторический позор. Ничего подобного раньше не случалось. Марокко не хотела играть, и мы тоже. Мы ждали час и сорок минут, но нам никто не объяснял, что происходит. Это вызывает чувство бессилия, ведь это же Игры»