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  4. Ротань оценил спорное решение назначить пенальти в матче Украины на ОИ-2024
Футбол
24 июля 2024, 23:22 |
1276
2

Ротань оценил спорное решение назначить пенальти в матче Украины на ОИ-2024

24 июля олимпийская украинская сборная уступила Ираку U-23 на старте турнира 1:2

24 июля 2024, 23:22 |
1276
2
Ротань оценил спорное решение назначить пенальти в матче Украины на ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Ирака U-23 и Украины U-23. Игра завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2.

После завершения встречи главный тренер сине-желтых Руслан Ротань прокомментировал спорный эпизод на 56-й минуте, после которого рефери назначил пенальти, а Айман Хуссейн его реализовал:

«Вы же понимаете, я болельщик нашей команды. Я могу сказать, что его [пенальти] там близко не было, но это судьи. У них еще VAR есть. Здесь, наверное, больше наших игроков касается. Зачем давать повод? Повод был совсем не нужен. Тем более, игра была полностью нашей», – заявил Ротань.

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Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 сборная Ирака по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ирак - Украина пенальти
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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Комментарии 2
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Ваша игра, идиот, это если как Динамо, ему забивают два, а Динамо шесть!!!
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Nick.Grabowski
Пенальті + жовта за суперечки з арбітром - абсолютно заслужені нагороди Таловєрова, який ще й косить під якогось підлітка, який зробив шкоду, капость і не хоче це, очевидне, визнати. 
Таловєров - це, станом на зараз, чергова роздута "зірка" в стилі Мудрика. Понтів та розмов багато, а футбольної користі (результату) мінімально. 
Зато яка стильна зачіска!  
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