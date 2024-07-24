Ротань оценил спорное решение назначить пенальти в матче Украины на ОИ-2024

24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Ирака U-23 и Украины U-23. Игра завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2.

После завершения встречи главный тренер сине-желтых Руслан Ротань прокомментировал спорный эпизод на 56-й минуте, после которого рефери назначил пенальти, а Айман Хуссейн его реализовал:

«Вы же понимаете, я болельщик нашей команды. Я могу сказать, что его [пенальти] там близко не было, но это судьи. У них еще VAR есть. Здесь, наверное, больше наших игроков касается. Зачем давать повод? Повод был совсем не нужен. Тем более, игра была полностью нашей», – заявил Ротань.