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Олимпийский футбольный турнир
Ирак U23
24.07.2024 20:00 – FT 2 : 1
УКРАИНА U23
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Футбол
24 июля 2024, 22:32 |
1992
12

РОТАНЬ: Какая закономерность, если соперник наносит 3 удара? Детские ошибки

Главный тренер сине-желтых прокомментировал поражение Ираку на старте Олимпиады-2024

24 июля 2024, 22:32 |
1992
12
РОТАНЬ: Какая закономерность, если соперник наносит 3 удара? Детские ошибки
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Ирака U-23 и Украины U-23. Игра завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2.

После завершения встречи главный тренер сине-желтых Руслан Ротань во флеш-интервью прокомментировал результат поединка:

«Все видели. О какой закономерности может идти речь, когда соперник наносит 2–3 удара и мы проигрываем? Думаю, что здесь более глобальные ошибки, детские, которые перевернули эту игру. Мы должны принять этот результат.

У нас есть две игры против еще более сильных команд. Следующий матч – самый главный. Должны сейчас восстановиться. Против Марокко, думаю, должны подойти в лучшей физической и ментальной форме. Есть такие матчи и у них, пожалуй, нельзя критиковать кого-то. Мы его сами проиграли из-за ошибок.

Пенальти – это наши проблемы. Мы не должны опускать руки. Мы акцентировали, что проблема не в ошибках, а как мы действуем после этого. Этот факт меня разочаровал, потому что мы не поверили [в себя]. Считаю, что мы на голову или даже на две были сильнее соперника, но наши ошибки стали для нас роковыми. Мы начали переживать, спешить, нервничать. Это не нужно. Было время для их исправления. Это мне не понравилось», – заявил Ротань.

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Олимпийские игры 2024 сборная Ирака по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ирак - Украина Руслан Ротань
Даниил Агарков Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 12
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sergalis
Руслан, не губи сборную, не губи Александрию, тренерство это не твое. Стратег- 0, Психолог - 0, бобер одним словом. 
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+6
Kubok-69
Я завжди був переконаний, що очки нараховують за забиті м'ячі, а не за удари. Ще один тренер, якому бракує мужності визнати свою бездарність.
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+3
upalic
Одним словом-ганьба!!!
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+2
Gargantua
его же туда поставили чтобы учить украинцев играть в тики-таку.
но никто не сказал, чтобы он еще учил играть против мяча, мешать играть сопернику.
вот потому его команды и не набирают очки.
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+1
C.Пеклов
Тобі не сподобалося?А що ж ти так пізно заміни став робити?Сикана треба було ще в перерві міняти.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
icebeer
Из Ротаня такой тренер,как с моего члена перфоратор. 
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0
VIPsector1
Ти не програв. Ти зганьбився. Зулусам злився. Перший матч держави на ОІ….  Гроші не пахнуть? Сором. Геть!
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0
andruha40
Новий рівень для Ротаня - програти Іраку!!!!!!
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0
_Quantum19_
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦
🇺🇦💙💙💙💛💛💛💛
Ответить
0
Archie1991
А Ротань дитячий тренер, у школі фізру нехай викладає. 
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0
kadaad
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-1
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