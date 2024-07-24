РОТАНЬ: Какая закономерность, если соперник наносит 3 удара? Детские ошибки

24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Ирака U-23 и Украины U-23. Игра завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2.

После завершения встречи главный тренер сине-желтых Руслан Ротань во флеш-интервью прокомментировал результат поединка:

«Все видели. О какой закономерности может идти речь, когда соперник наносит 2–3 удара и мы проигрываем? Думаю, что здесь более глобальные ошибки, детские, которые перевернули эту игру. Мы должны принять этот результат.

У нас есть две игры против еще более сильных команд. Следующий матч – самый главный. Должны сейчас восстановиться. Против Марокко, думаю, должны подойти в лучшей физической и ментальной форме. Есть такие матчи и у них, пожалуй, нельзя критиковать кого-то. Мы его сами проиграли из-за ошибок.

Пенальти – это наши проблемы. Мы не должны опускать руки. Мы акцентировали, что проблема не в ошибках, а как мы действуем после этого. Этот факт меня разочаровал, потому что мы не поверили [в себя]. Считаю, что мы на голову или даже на две были сильнее соперника, но наши ошибки стали для нас роковыми. Мы начали переживать, спешить, нервничать. Это не нужно. Было время для их исправления. Это мне не понравилось», – заявил Ротань.