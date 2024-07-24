Андрей ПОЛУНИН: «Это была лучшая игра Динамо за последние годы»

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о победе киевского «Динамо» над сербским «Партизаном» во втором раунде Лиги чемпионов (6:2):

– Говорят, что команда играет так, как позволяет ей соперник. Так вот, в польском Люблине киевляне полностью доминировали, и гости должны быть довольны, что уступили только с таким счетом.

Если честно, давно не видел динамовцев такими мотивированными, заточенными на борьбу за каждый мяч. Видимо, для них стимулом служила недавняя поездка «партизан» на спарринги в страну-агрессор – россию. Такое не прощают, и в этом случае самое эффективное наказание – разгром оппонента. Думаю, что это была самая лучшая игра киевлян за последние годы.

Этот поединок они провели практически на одном дыхании, соперник банально не успевал за развитием событий на футбольном поле. Чувствуется, что у «Динамо» сейчас отличный микроклимат, все горят желанием демонстрировать свое умение. Сказывается доверие главного тренера Александра Шовковского к своим подопечным. Посмотрите, как сейчас феерит Владислав Кабаев, хотя еще недавно многие эксперты считали, что этот игрок не подходит «Динамо».

Убежден, что динамовцы попали в «яблочко» с приглашением Александра Пихаленка. В матче ЛЧ он вышел на замену, не сразу поймал ритм игры, но постепенно пришел в себя и под занавес уже был на виду. Я хорошо знаю возможности Пихаленка по совместной работе в «Днепре-1» и уверен, что через 3–4 поединка «Динамо» уже трудно представить без этого креативного исполнителя.

Тем не менее, хотя говорят, что победителей не судят, однако и у киевлян были перепады в игре, чем и воспользовалась белградская команда, когда дважды забила. Нельзя терять концентрацию, даже если у тебя тотальное преимущество. Надеюсь, динамовцы это учтут и в последующих баталиях докажут неслучайность своего взлета в Люблине.