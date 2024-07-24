Максим ДЯЧУК: «Вчера мы выходили на поле не только за нашу команду»

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук в своём Instagram прокомментировал победу над «Партизаном»:

«Вчера мы выходили на поле не только за нашу команду, вчера мы играли за всю Украину. Добились важной победы и готовимся к следующей игре. Этот матч останется в воспоминаниях навсегда.

Спасибо футбольному сообществу за невероятную поддержку! Спасибо ВСУ и всем защитникам! Спасибо болельщикам, которые были на стадионе и поддерживали нас все 94 минуты».

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» и «Партизан». Поединок прошёл на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счётом 6:2 в пользу украинского коллектива.