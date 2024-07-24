Известна реакция Месси на странное решение в матче Аргентины на Олимпиаде

24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Аргентины U-23 и Марокко U-23. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу марокканцев.

Однако изначально поединок якобы завершился со счетом 2:2. На 90+16-й минуте забил Кристиан Медина. Но в итоге, спустя 2 часа, рефери после просмотра VAR отменили взятие ворот из-за офсайда. А футболисты покинули поле из-за беспорядков болельщиков.

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси в своем Instagram отреагировал на скандальное решение продолжить поединок:

«Необычно», – написал Лео.