Известна реакция Месси на странное решение в матче Аргентины на Олимпиаде
24 июля аргентинская команда проиграла Марокко U-23 со счетом 1:2 на старте турнира
24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Аргентины U-23 и Марокко U-23. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу марокканцев.
Однако изначально поединок якобы завершился со счетом 2:2. На 90+16-й минуте забил Кристиан Медина. Но в итоге, спустя 2 часа, рефери после просмотра VAR отменили взятие ворот из-за офсайда. А футболисты покинули поле из-за беспорядков болельщиков.
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси в своем Instagram отреагировал на скандальное решение продолжить поединок:
«Необычно», – написал Лео.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самое трудное – сделать первый шаг
Смотрите самые интересные моменты матча квалификации ЛЧ