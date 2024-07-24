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  4. Это безумие. Сербские клубы проиграли 27 из 30 последних игр в еврокубках
Лига чемпионов
24 июля 2024, 10:35 |
346
0

Это безумие. Сербские клубы проиграли 27 из 30 последних игр в еврокубках

«Динамо» внесло свою лепту, разгромив «Партизан»

24 июля 2024, 10:35 |
346
0
Это безумие. Сербские клубы проиграли 27 из 30 последних игр в еврокубках
ФК Динамо Киев

23 июля «Динамо» разгромило «Партизан» со счетом 6:2 в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что сербские клубы продолжили свою неутешительную серию выступлений в еврокубках. В последних 30 матчах на евроарене они выиграли всего один матч, еще два сыграли вничью, остальные 27 проиграли.

Отметим, что прошлый сезон сербские клубы закончили с рекордно низким показателем в 1,4 балла в таблице коэффициентов (46-й результат в сезоне). К примеру, два года до этого было набрано 9,5 балла. Сейчас Сербия занимает 20-е место в таблице коэффициентов УЕФА, Украина – 19-я.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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