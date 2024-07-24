Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Все всё понимали до матча». Бражко – о победе Динамо над Партизаном
Лига чемпионов
24 июля 2024, 09:50 | Обновлено 24 июля 2024, 10:23
959
1

«Все всё понимали до матча». Бражко – о победе Динамо над Партизаном

Игрок «Динамо» оценил итог встречи с сербской командой

24 июля 2024, 09:50 | Обновлено 24 июля 2024, 10:23
959
1
«Все всё понимали до матча». Бражко – о победе Динамо над Партизаном
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился впечатлениями от первого поединка команды с «Партизаном» из Белграда во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, в котором подопечные Александра Шовковского одержали крупную победу со счетом 6:2.

«Такой матч, с таким соперником – все всё понимали до матча. Конечно, нужна была победа, и как можно больше забить, чтобы был зазор перед ответным матчем. Считаю, сыграли мы очень хорошо, но не надо было пропускать два мяча - там пенальти, там таким сумбур был в штрафной площадке. Но могли еще забивать. Поэтому будем работать, чтобы в следующем матче сыграть на ноль.

Была ли грубость в матче? Конечно. Это же футбол, есть агрессия и споры, эмоции. Но это все остается на поле. Я себя контролировал. Пенальти? Мне хотелось бы узнать, почему не смотрели ВАР, когда уже на 2-й минуты соперник нанес откровенный удар в берцовую кость. Я был шокирован. Впрочем, потом я забил гол, отдал голевой пас, мы забили 6 голов. Я был спокоен.

Повлиял ли пропущенный гол с пенальти на настрой команды? Мы были уверены в себе. Да, где-то был шок. Но я по себе чувствовал, что мы обязательно забьем. Так все оно у произошло – пошло-пошло, момент за моментом и мы начали забивать. Считаю, мы сыграли хороший матч. Единственное: надо работать, чтобы не пропускать.

Это самая знаковая для меня игра на клубном уровне? Да. Против такого соперника очень хотелось как можно больше забить, не пропустить и выиграть для всех украинцев», – рассказал Бражко.

По теме:
Это безумие. Сербские клубы проиграли 27 из 30 последних игр в еврокубках
Владислав КАБАЕВ: «У нас была задача выиграть любой ценой»
Экс-наставник Динамо оценил крупную победу команды над Партизаном
Владимир Бражко Лига чемпионов Динамо Киев Партизан Белград
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
Футбол | 23 июля 2024, 23:11 27
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ

Подопечные Шовковского уничтожили сербскую команду со счетом 6:2 в первом матче Q2

Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
Футбол | 23 июля 2024, 11:07 1
Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов

Львовяне также хотят усилить звено нападения

Япония U-23 – Парагвай U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 24.07.2024, 06:56
Япония U-23 – Парагвай U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Япония U-23 – Парагвай U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Названы 25 лучших футболистов XXI века. Кто лучше всех?
Футбол | 24.07.2024, 07:14
Названы 25 лучших футболистов XXI века. Кто лучше всех?
Названы 25 лучших футболистов XXI века. Кто лучше всех?
Трансфер Довбика станет рекордным в истории Жироны, известна сумма бонусов
Футбол | 23.07.2024, 14:02
Трансфер Довбика станет рекордным в истории Жироны, известна сумма бонусов
Трансфер Довбика станет рекордным в истории Жироны, известна сумма бонусов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chak98
Дякую Володимир. І вітання з перемогою.Дуже класна гра.Настрій відчувався. Тримаємо стрій та настрій.
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
22.07.2024, 13:17 191
Футбол
На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем
На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем
23.07.2024, 03:01 3
Олимпийские игры
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
23.07.2024, 16:00 20
Олимпийские игры
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
22.07.2024, 22:59 7
Футбол
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
24.07.2024, 01:59 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
22.07.2024, 17:40 14
Футбол
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
22.07.2024, 08:13 9
Футбол
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
22.07.2024, 20:01 55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем