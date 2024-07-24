«Все всё понимали до матча». Бражко – о победе Динамо над Партизаном

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился впечатлениями от первого поединка команды с «Партизаном» из Белграда во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, в котором подопечные Александра Шовковского одержали крупную победу со счетом 6:2.

«Такой матч, с таким соперником – все всё понимали до матча. Конечно, нужна была победа, и как можно больше забить, чтобы был зазор перед ответным матчем. Считаю, сыграли мы очень хорошо, но не надо было пропускать два мяча - там пенальти, там таким сумбур был в штрафной площадке. Но могли еще забивать. Поэтому будем работать, чтобы в следующем матче сыграть на ноль.

Была ли грубость в матче? Конечно. Это же футбол, есть агрессия и споры, эмоции. Но это все остается на поле. Я себя контролировал. Пенальти? Мне хотелось бы узнать, почему не смотрели ВАР, когда уже на 2-й минуты соперник нанес откровенный удар в берцовую кость. Я был шокирован. Впрочем, потом я забил гол, отдал голевой пас, мы забили 6 голов. Я был спокоен.

Повлиял ли пропущенный гол с пенальти на настрой команды? Мы были уверены в себе. Да, где-то был шок. Но я по себе чувствовал, что мы обязательно забьем. Так все оно у произошло – пошло-пошло, момент за моментом и мы начали забивать. Считаю, мы сыграли хороший матч. Единственное: надо работать, чтобы не пропускать.

Это самая знаковая для меня игра на клубном уровне? Да. Против такого соперника очень хотелось как можно больше забить, не пропустить и выиграть для всех украинцев», – рассказал Бражко.