Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-наставник Динамо оценил крупную победу команды над Партизаном
Лига чемпионов
24 июля 2024, 09:11 | Обновлено 24 июля 2024, 09:22
2949
0

Экс-наставник Динамо оценил крупную победу команды над Партизаном

Леонид Буряк – о первой игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

24 июля 2024, 09:11 | Обновлено 24 июля 2024, 09:22
2949
0
Экс-наставник Динамо оценил крупную победу команды над Партизаном
ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился впечатлениями от первого поединка коллектива с «Партизаном» из Белграда, в котором подопечные Александра Шовковского добились крупной победы со счетом 6:2.

– Хочу поздравить всех с победой, счет внушительный, однако в дебюте встречи у динамовцев было заметно волнение, – отметил Леонид Буряк, – Это волнение привело к ошибке Караваева. В своей штрафной площадке нужно себя контролировать.

В целом же, отмечу, что по сравнению с прошлым годом – это два разных «Динамо». Но уже сейчас нужно забыть этот счет и серьезно готовиться к ответному матчу. «Партизан» всегда был домашней командой, которая на выезде часто проваливалась. Однако, в Белграде гостям всегда приходилось тяжело, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя.

– Начало игры выдалось нервным, с многочисленными фолами со стороны футболистов «Партизана», которые, сложилось впечатление, специально хотели спровоцировать динамовцев...

– Это просто первый официальный поединок «Динамо» в новом сезоне. Какое-то время ушло на раскачку. Только в середине первого тайма у киевлян начала вырисовываться игра. Ничего, можно только поздравить наших футболистов, что они все это выдержали, при счете 0:1 собрались и выровняли положение. Теперь важно через эту игру выходить на более высокий уровень.

– Стартовый состав вас не удивил, например, невыход Пихаленка?

– Я не угадал в «старте» только одного футболиста - Караваева. Появление остальных десяти исполнителей можно было предвидеть. Конечно, тренер видит, кто в каком состоянии, у Шовковского большая обойма игроков – есть выбор. Позже еще ребята подъедут... Так получилось, что именно Караваев и ошибся в дебюте встречи. Но, повторюсь, тренер все контролирует и соответственно реагирует. Теперь надо учитывать, что в Белграде будет другая игра.

– Как можно оценить физическое состояние «Динамо»?

– Кондиции «бело-синих» в норме. Я уже говорил в начале разговора, что по сравнению со стартом прошлогоднего еврокубкового сезона, это другое «Динамо», которое отличается в лучшую сторону. Конечно, это еще не стопроцентная готовность, однако, я уверен, команда быстро наберет полные обороты.

– Сборники, которые еще в июне выступали на Евро, из игры не выпадали?

– Это обычная физиология. Для молодых динамовцев перестроиться с одного этапа на другой не стало проблемой. 10 дней отдыха им вполне хватило. Сейчас это аксиома - есть кондиции, есть футбол. Вот и все. Все футболисты «Динамо» продемонстрировали, что они в порядке.

– Чего ожидать от повторного матча с «Партизаном»?

– Все балканские команды меняются в лучшую сторону дома, на своем поле. Так всегда было. Для «Динамо» очень хорошо, что «Партизану» придется играть без зрителей, и что на своем поле мы создали солидный гандикап. Снова подчеркну: «Динамо» необходимо выходить на более высокий уровень. Конечно, такая победа – это позитив, и она дает замечательные эмоции, которые так нужны всем нам и нашей стране!

Напомним, ответную игру в Белграде команды проведут 31 июля.

По теме:
Это безумие. Сербские клубы проиграли 27 из 30 последних игр в еврокубках
Владислав КАБАЕВ: «У нас была задача выиграть любой ценой»
«Все всё понимали до матча». Бражко – о победе Динамо над Партизаном
Леонид Буряк Динамо Киев Партизан Белград Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Footboom
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Футбол | 23 июля 2024, 20:01 1
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов

На украинца претендуют «Арсенал» и «Челси»

Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
Футбол | 24 июля 2024, 01:45 1
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»

Александар Станоевич провел пресс-конференцию после фиаско в 1-м матче Q2 ЛЧ 2024/25

Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Футбол | 23.07.2024, 10:25
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Япония U-23 – Парагвай U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 24.07.2024, 06:56
Япония U-23 – Парагвай U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Япония U-23 – Парагвай U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Футбол | 23.07.2024, 22:57
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
24.07.2024, 01:59 20
Футбол
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
23.07.2024, 23:25 36
Футбол
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
22.07.2024, 20:01 55
Футбол
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
22.07.2024, 08:13 9
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
23.07.2024, 23:59 7
Футбол
ВИДЕО. Футболисты Динамо не пожали игрокам Партизана руки перед матчем ЛЧ
ВИДЕО. Футболисты Динамо не пожали игрокам Партизана руки перед матчем ЛЧ
23.07.2024, 22:50 5
Футбол
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
22.07.2024, 16:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем