Экс-наставник Динамо оценил крупную победу команды над Партизаном

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился впечатлениями от первого поединка коллектива с «Партизаном» из Белграда, в котором подопечные Александра Шовковского добились крупной победы со счетом 6:2.

– Хочу поздравить всех с победой, счет внушительный, однако в дебюте встречи у динамовцев было заметно волнение, – отметил Леонид Буряк, – Это волнение привело к ошибке Караваева. В своей штрафной площадке нужно себя контролировать.

В целом же, отмечу, что по сравнению с прошлым годом – это два разных «Динамо». Но уже сейчас нужно забыть этот счет и серьезно готовиться к ответному матчу. «Партизан» всегда был домашней командой, которая на выезде часто проваливалась. Однако, в Белграде гостям всегда приходилось тяжело, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя.

– Начало игры выдалось нервным, с многочисленными фолами со стороны футболистов «Партизана», которые, сложилось впечатление, специально хотели спровоцировать динамовцев...

– Это просто первый официальный поединок «Динамо» в новом сезоне. Какое-то время ушло на раскачку. Только в середине первого тайма у киевлян начала вырисовываться игра. Ничего, можно только поздравить наших футболистов, что они все это выдержали, при счете 0:1 собрались и выровняли положение. Теперь важно через эту игру выходить на более высокий уровень.

– Стартовый состав вас не удивил, например, невыход Пихаленка?

– Я не угадал в «старте» только одного футболиста - Караваева. Появление остальных десяти исполнителей можно было предвидеть. Конечно, тренер видит, кто в каком состоянии, у Шовковского большая обойма игроков – есть выбор. Позже еще ребята подъедут... Так получилось, что именно Караваев и ошибся в дебюте встречи. Но, повторюсь, тренер все контролирует и соответственно реагирует. Теперь надо учитывать, что в Белграде будет другая игра.

– Как можно оценить физическое состояние «Динамо»?

– Кондиции «бело-синих» в норме. Я уже говорил в начале разговора, что по сравнению со стартом прошлогоднего еврокубкового сезона, это другое «Динамо», которое отличается в лучшую сторону. Конечно, это еще не стопроцентная готовность, однако, я уверен, команда быстро наберет полные обороты.

– Сборники, которые еще в июне выступали на Евро, из игры не выпадали?

– Это обычная физиология. Для молодых динамовцев перестроиться с одного этапа на другой не стало проблемой. 10 дней отдыха им вполне хватило. Сейчас это аксиома - есть кондиции, есть футбол. Вот и все. Все футболисты «Динамо» продемонстрировали, что они в порядке.

– Чего ожидать от повторного матча с «Партизаном»?

– Все балканские команды меняются в лучшую сторону дома, на своем поле. Так всегда было. Для «Динамо» очень хорошо, что «Партизану» придется играть без зрителей, и что на своем поле мы создали солидный гандикап. Снова подчеркну: «Динамо» необходимо выходить на более высокий уровень. Конечно, такая победа – это позитив, и она дает замечательные эмоции, которые так нужны всем нам и нашей стране!

Напомним, ответную игру в Белграде команды проведут 31 июля.