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  4. Комментарий Шовковского не переводили для журналистов из Сербии
Лига чемпионов
24 июля 2024, 08:50 | Обновлено 24 июля 2024, 09:29
4281
30

Комментарий Шовковского не переводили для журналистов из Сербии

Сербские журналисты обиделись

24 июля 2024, 08:50 | Обновлено 24 июля 2024, 09:29
4281
30
Комментарий Шовковского не переводили для журналистов из Сербии
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

23 июля «Динамо» разгромило «Партизан» со счетом 6:2.

На послематчевую пресс-конференцию главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский пришел первым и ответил только на вопросы украинских журналистов, без перевода на английский.

После нескольких вопросов от сербских журналистов, на которые они не получили ответа, Шовковский покинул пресс-зал, не сказав ни слова.

Ответный матч состоится 31 июля в Белграде.

Ранее сообщалось, что «Динамо» отменило все двусторонние мероприятия перед матчем с «Партизаном».

Отметим, что с 3 по 7 июля «Партизан» принял участие в товарищеском турнире под названием «Братский кубок», который состоялся в москве.

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Динамо Киев Александр Шовковский пресс-конференция Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов
Владимир Клепач Источник: Sport Klub
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Комментарии 30
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Henriklarsson11
Норм. Красиво братушкам показали що їх місце біля паРаши
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+6
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FunnyCat_____
Старые коммунятские ждуны порвались в комментариях, кстати « саЮз ниРышимЫх рЫспублик» на прессухе тоже никто не пел, поэтому поводу скулить будете?
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+1
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Saar
Помітили, що всім, кому не подобається, як зробив Сашо, розмовляють на незрозумілому наріччі, або підороси на українському сайті або латентне кацапйо😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣
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+1
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Saar
Велика повага за позицію Динамо і позицію Шовковського! До латентних підоросів- це реакція мінімум!
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+1
B0N1K
ігнорити і хуєс***ти партизан дуже навіть ок, але ігнорити їх журналістів, мабуть, не варто було, особливо якщо нема фактів, що саме цей журналість літав з партизаном у рашку, але такого можна було просто не акредитувати
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+1
FunnyCat_____
Интересно какова вероятность того, что эти самые журналисты ездили в страну 404 вместе с партизаном, и там как ни в чем не бывало общались с местными ногомячистами и их физкультурниками, которые в подавляющем большинстве являются доверенными лицами « единой расии»?
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0
Prunus armeniaca
И как теперь они будут существовать в Белграде?  С самолёта на поле и обратно?   А кто будет охранять автобус?  ООН!
 Надо было оба матча играть на нейтральных полях, но уже поздно .
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-4
sahka1981
Ну може і норм, але це вже трішки перебор. Напевно оштрафують.
Добре що хоч Вацька на пресухі не було)))
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-5
potemkin78
не очень умный поступок
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-9
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Андрей Головнин
Быдло! Киевское!
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-14
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Xvalenok03
Глупый поступок.
Если не хуже. 
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-14
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