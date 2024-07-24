Комментарий Шовковского не переводили для журналистов из Сербии
Сербские журналисты обиделись
23 июля «Динамо» разгромило «Партизан» со счетом 6:2.
На послематчевую пресс-конференцию главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский пришел первым и ответил только на вопросы украинских журналистов, без перевода на английский.
После нескольких вопросов от сербских журналистов, на которые они не получили ответа, Шовковский покинул пресс-зал, не сказав ни слова.
Ответный матч состоится 31 июля в Белграде.
Ранее сообщалось, что «Динамо» отменило все двусторонние мероприятия перед матчем с «Партизаном».
Отметим, что с 3 по 7 июля «Партизан» принял участие в товарищеском турнире под названием «Братский кубок», который состоялся в москве.
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Если не хуже.