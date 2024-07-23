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Лига чемпионов
23 июля 2024, 12:30 | Обновлено 23 июля 2024, 13:10
820
8

Динамо отменило все двусторонние мероприятия перед матчем с Партизаном

Также принято решение об отказе от присутствия выездных болельщиков на стадионах

23 июля 2024, 12:30 | Обновлено 23 июля 2024, 13:10
820
8
Динамо отменило все двусторонние мероприятия перед матчем с Партизаном
ФК Динамо Киев

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила, что украинский клуб отменил все двусторонние мероприятия, которые должны были состояться в контексте матча против сербского «Партизана» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Также принято решение об отказе от присутствия выездных болельщиков на стадионах.

«Украина сегодня переживает самый сложный период своей истории из-за кровопролитной войны со страной-террористом. Именно поэтому ФК «Динамо» осуждает всех, кто помогает России, в частности, поддерживает российский спорт. Особенно, когда это совершается представителями стран Европы, поддерживающих Украину.

Учитывая это и учитывая недавнее участие ФК «Партизан» в соревнованиях на территории россии, нами принято решение отменить все двусторонние мероприятия между клубами, которые должны были состояться в контексте матча. Также нами принято решение об отказе от присутствия выездных болельщиков на стадионах.

В то же время, несмотря на результаты жеребьевки, наш клуб является частью большой семьи УЕФА, мы уважаем мировые футбольные принципы и традиции, уважаем соперников и придерживаемся принципа fair-play на поле и за его пределами.

Мы готовы в спортивной борьбе соревноваться и побеждать любого соперника. Таким образом мы доказываем европейскость и открытость нашей страны и украинского спорта», – говорится в заявлении клуба.

Отметим, что 23 июля номинально домашний для киевлян матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин», начало в 21:00 по киевскому времени.

Динамо – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

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Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 8
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Xvalenok03
Говорят у шальке спонсором газпром был.
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-1
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Nick.Grabowski
Лицемірний клуб ОПЗЖ (власники та спонсори якого ЗАВЖДИ були в проросійських (про-рашистських) політичних партіях) влаштував комедію, де вони (про-рашисти) образилися на когось, що хтось мав контакти з рашкою. 
Це вершина лицемірства від ОПЗЖ, тобто ДК. Власне ШД такі самі - гнилі та лицемірні (Ахметов та Палкін). 
І ця форма синьо-жовта ДК та ШД - це таке посміховисько та насмішка над суспільством. Лицеміри. 
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-5
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Nick.Grabowski
Клуб ОПЗЖ, який до 2022 топив за росію та російське, образився за те, що хтось має контакти з рашкою.
Льовочкін, Суркіс, Медведчук - тобто Дінама - це і є друзі рашки, давно, ще з 1991 року, вели бізнеси, топили за тайожний саюз, продавали ресурси, політику, зброю, газ тощо. 
Фактично ОПЗЖ - це перефарбована частина партії регіонів + сдпу (о). А ці "патрєоти" завжди топили за дружбу з путіним.
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-5
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