Олег КУЗНЕЦОВ: «Партизан вполне по зубам Динамо»

Бывший защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов поделился ожиданиями от первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Партизана» (23 июля, 21:00):

— Этот соперник вполне по зубам «Динамо». Но, в связи с тем, что «Партизан» декларирует дружбу с россиянами, и участвовал в турнире в россии, больше разговоров в контексте предстоящего противостояния не о футболе, что усиливает психологическое давление. Соперник будет давить таким образом и дальше, а наши — отвечать. Что касается футбола, то балканская школа всегда была хорошей. Главное для «Динамо» — не перегореть, не поддаться на провокации.

— Удалось ли «Динамо» усилить состав в межсезонье, и кто из новичков способен сыграть важную роль в матчах с «Партизаном»?

— Думаю, что Шовковский пока будет рассчитывать на основной состав прошлого сезона. Против «Партизана» шанс сыграть и качественно повлиять на игру имеет только один новичок — колумбийский защитник Себальос.

— Пихаленок не имеет шансов сходу стать основным в «Динамо»?

— На его позиции играют и Шапаренко, и Буяльский, поэтому, мне кажется, Пихаленок начнет на скамейке запасных. На него расчет больше — на будущее.

— В каком состоянии нынче находятся динамовские сборники, и стоит ли рассчитывать на них в июльских матчах в полной мере?

— Десяти дней отдыха достаточно для того, чтобы прийти в норму. По своему опыту знаю, что после длинного сезона, который завершается крупным турниром, таким, как чемпионат Европы или чемпионат мира, на восстановление нужно где-то 20 дней. Однако, как уже есть. Важно, что сборники не успели потерять форму после чемпионата Европы. Больше всего на Евро-2024 были задействованы Шапаренко и Тымчик — на них будем надеяться и в поединках с «Партизаном».

— На польском стадионе «Динамо» будет чувствовать себя действительно по-домашнему?

— Без сомнения, потому что наша команда уже привыкла играть за рубежом, а дома — без зрителей. Однако на этот раз, в Люблине, надеюсь, арена будет заполнена до отказа и, учитывая отсутствие болельщиков гостевой команды, «Динамо» получит мощную поддержку.

— На сборе в Австрии киевляне провели три спарринга с немецкими клубами. Акцент сделан на готовности к силовому футболу, на способности получить результат несмотря ни на что?

— Да, потому что игры с немецкими командами — это всегда полезно, это очень ценная информация для главного тренера. Не надо обращать внимание на счет этих спаррингов, потому что немцы только начали подготовку к новому сезону. Однако, я уверен, на мощь «Динамо» точно проверку прошло.

— Какой должна быть стратегия домашнего матча с «Партизаном»?

— «Динамо» сейчас не сможет активно прессинговать и поддерживать высокий темп игры на протяжении всех 90 минут. Поэтому, обе команды будут ждать чью-то грубую ошибку, и результативным этот матч не станет. Поединок в Люблине будет разведкой, и все решится во второй встрече — в Белграде. Она пройдет без зрителей, что очень хорошо для «Динамо».