27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик летом сменит клуб.

Испанское издание Marca уверяет, что трансфер украинца в мадридский «Атлетико» – неизбежен. «Атлетико» ускорился в переговорах с «Жироной» после продажи Альваро Мораты в «Милан». Оба клуба наконец достигли общего согласия по сумме трансфера, Довбик обойдется мадридцам примерно в 40 миллионов евро. Переговоры – на стадии завершения. Довбик станет первым трансфером «матрасников» этим летом.



В прошлом сезоне Довбик сыграл за каталонский клуб 39 матчей, забил 24 гола и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Довбик купил в Мадриде дом.