Уход Довбика из Жироны – неизбежен. Известно, куда каталонцы его продадут
Авторитетное издание Marca подтверждает трансфер украинца в «Атлетико»
27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик летом сменит клуб.
Испанское издание Marca уверяет, что трансфер украинца в мадридский «Атлетико» – неизбежен. «Атлетико» ускорился в переговорах с «Жироной» после продажи Альваро Мораты в «Милан». Оба клуба наконец достигли общего согласия по сумме трансфера, Довбик обойдется мадридцам примерно в 40 миллионов евро. Переговоры – на стадии завершения. Довбик станет первым трансфером «матрасников» этим летом.
В прошлом сезоне Довбик сыграл за каталонский клуб 39 матчей, забил 24 гола и отдал 10 ассистов.
Ранее сообщалось, что Довбик купил в Мадриде дом.
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