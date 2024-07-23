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  4. Уход Довбика из Жироны – неизбежен. Известно, куда каталонцы его продадут
Испания
23 июля 2024, 11:28 | Обновлено 23 июля 2024, 11:35
819
2

Уход Довбика из Жироны – неизбежен. Известно, куда каталонцы его продадут

Авторитетное издание Marca подтверждает трансфер украинца в «Атлетико»

23 июля 2024, 11:28 | Обновлено 23 июля 2024, 11:35
819
2
Уход Довбика из Жироны – неизбежен. Известно, куда каталонцы его продадут
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик летом сменит клуб.

Испанское издание Marca уверяет, что трансфер украинца в мадридский «Атлетико» – неизбежен. «Атлетико» ускорился в переговорах с «Жироной» после продажи Альваро Мораты в «Милан». Оба клуба наконец достигли общего согласия по сумме трансфера, Довбик обойдется мадридцам примерно в 40 миллионов евро. Переговоры – на стадии завершения. Довбик станет первым трансфером «матрасников» этим летом.

В прошлом сезоне Довбик сыграл за каталонский клуб 39 матчей, забил 24 гола и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Довбик купил в Мадриде дом.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Marca
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Fastovec
Бла бла бла Лунін, бла бла бла Довбик. Ще Циганкова потрібно підключити!
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Alex T
Интересно выгорит ли, если да, то потянет ли, в Жироне сложилось много обстоятельств шо так сыграл 
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