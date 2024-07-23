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WTA
23 июля 2024, 09:38 | Обновлено 23 июля 2024, 09:47
463
0

Свитолина рассказала о мотивации на Олимпиаду-2024

Украинская теннисистка – о подготовке к главному спортивному старту четырехлетия

23 июля 2024, 09:38 | Обновлено 23 июля 2024, 09:47
463
0
Свитолина рассказала о мотивации на Олимпиаду-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как готовиться к Олимпийским играх 2024, который пройдут в Париже, и призналась, в чем будет брать мотивацию на кортах во французской столице.

«Я очень рада, что у меня есть возможность попасть и выступать на Олимпиаде в столь тяжелое время для нашей страны. Надеюсь, что смогу подготовиться, потому что в сезоне было очень много соревнований, и Олимпиада одна из них. То есть каждую неделю у нас есть турниры, на которых мы выступаем и нужно время, чтобы подготовиться. После Уимблдона я немного отдохнула, потому что у меня были проблемы со спиной. Сейчас уже тренируюсь, поеду в Париж уже через несколько дней, чтобы подготовиться и хорошо выступить. Надеюсь, что все будет хорошо и буду себя нормально чувствовать.

Надо много времени уделять психологической подготовке. Для меня это очень важно, потому что каждый день много плохого происходит в Украине. Надо себя настраивать каждый день. У меня есть моя рутина, которую я делаю каждый день, но очень трудно что-либо прогнозировать. Надо каждый день себя настраивать на работу, то, что ты можешь контролировать, на свое психологическое состояние, чтобы была возможность работать. Нужно отдаваться на 100% того труда, который ты делаешь каждый день для профессионального спорта. Это трудно. Это для всех спортсменов, для каждого из нас, для каждого украинца очень тяжело.

Я всегда напоминаю себе, что у нас есть девушки и парни, защищающие нашу страну на фронте, им в десять раз труднее. Играя где-то – это для меня шанс проявить себя как украинку, чтобы люди смотрели и болели за меня, болели за Украину. Каждый раз, когда я выхожу, я представляю не только себя, но и свою страну. И для меня очень важно одерживать эти маленькие победы, но, пожалуй, они и велики. Хочу, чтобы каждый день был наполнен приятными моментами нашей страны», – рассказала Элина.

Ранее Элина Свитолина показала, как плещется в бассейне вместе с дочерью.

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Олимпийские игры 2024 Элина Свитолина
Юрій Остроумов Источник
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