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21 июля 2024, 12:41 | Обновлено 21 июля 2024, 13:37
2876
0

ФОТО. Свитолина показала, как плещется в бассейне вместе с дочерью

Элина наслаждается временем, проведенным со Скай

21 июля 2024, 12:41 | Обновлено 21 июля 2024, 13:37
2876
0
ФОТО. Свитолина показала, как плещется в бассейне вместе с дочерью
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина после завершения выступления на Уимблдоне много времени вместе с дочкой Скай.

На этот раз Элина показала, как они вместе плещутся в бассейне.

Ранее Свитолина показывала, как они вместе наслаждаются теплым морем на Лазурном берегу.

Элина в этом году дошла до 1/4 финала на Уимблдонском турнире, через две недели она планирует сыграть на Олимпиаде в Париже. Три года назад в Токио она выиграла бронзовую медаль в одиночном разряде.

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Элина Свитолина Скай Монфис фото
Владимир Клепач Источник: Instagram
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