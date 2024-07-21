ФОТО. Свитолина показала, как плещется в бассейне вместе с дочерью

Украинская теннисистка Элина Свитолина после завершения выступления на Уимблдоне много времени вместе с дочкой Скай.

На этот раз Элина показала, как они вместе плещутся в бассейне.

Ранее Свитолина показывала, как они вместе наслаждаются теплым морем на Лазурном берегу.

Элина в этом году дошла до 1/4 финала на Уимблдонском турнире, через две недели она планирует сыграть на Олимпиаде в Париже. Три года назад в Токио она выиграла бронзовую медаль в одиночном разряде.