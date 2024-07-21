Другие новости21 июля 2024, 12:41 | Обновлено 21 июля 2024, 13:37
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ФОТО. Свитолина показала, как плещется в бассейне вместе с дочерью
Элина наслаждается временем, проведенным со Скай
21 июля 2024, 12:41 | Обновлено 21 июля 2024, 13:37
2876
0
Украинская теннисистка Элина Свитолина после завершения выступления на Уимблдоне много времени вместе с дочкой Скай.
На этот раз Элина показала, как они вместе плещутся в бассейне.
Ранее Свитолина показывала, как они вместе наслаждаются теплым морем на Лазурном берегу.
Элина в этом году дошла до 1/4 финала на Уимблдонском турнире, через две недели она планирует сыграть на Олимпиаде в Париже. Три года назад в Токио она выиграла бронзовую медаль в одиночном разряде.
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