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Лига Европы
23 июля 2024, 01:40 | Обновлено 23 июля 2024, 01:43
169
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы хотим выйти в групповой этап Лиги Европы»

Тренер «Кривбасса» поделился впечатлениями от жеребьевки еврокубков

23 июля 2024, 01:40 | Обновлено 23 июля 2024, 01:43
169
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы хотим выйти в групповой этап Лиги Европы»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб после жеребьевки раунда Q3 Лиги Европы, по результатам которой криворожская команда сыграет против чешской «Виктории», оценил будущего соперника.

- Юрий Николаевич, ваши первые эмоции после жеребьевки?

- На этой стадии мы несеяны, поэтому знали, что будет сильный соперник. «Кривбассу» досталась «Виктория», с которой мы играли зимой на испанских сборах. Тогда был хороший матч, но мы проиграли 0:3. «Виктория» – мощный соперник. Сборы есть сборы, а сейчас будет совсем другое.

Мы уважаем каждого оппонента. Не важно, кто это – «Виктория», «Аякс» или «Брага». Но мы никого не боимся. У нас есть своя задача, мы хотим выйти в групповой этап Лиги Европы, и сделаем все от себя зависящее, чтобы сделать это. Но сначала мы должны хорошо подготовиться к ближайшей игре в УПЛ против «Черноморца». А уже потом подумаем о «Виктории».

- Есть ли разница, где лучше начинать: дома или на выезде?

- Полагаю, что нет разницы. Все равно нужно провести два матча. Тем более, первую игру мы сыграем за границей.

- Нас ждет настоящая битва?

- Мы хорошо знаем соперника. Имеет в составе мощных габаритных игроков. Уже знаем, чего стоит этот оппонент, ведь встречались в спарринге. В прошлом сезоне «Виктория» добралась до четвертьфинала Лиги Конференций. Но это уже было, а вот что будет сейчас, время покажет. Будем готовиться. Победит тот, кто будет лучше в подготовке, скорости, тактических действиях.

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Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень Лига Европы жеребьевка Лиги Европы Юрий Вернидуб
Сергей Рипьюк Источник: ФК Кривбасс
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