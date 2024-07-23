Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы хотим выйти в групповой этап Лиги Европы»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб после жеребьевки раунда Q3 Лиги Европы, по результатам которой криворожская команда сыграет против чешской «Виктории», оценил будущего соперника.

- Юрий Николаевич, ваши первые эмоции после жеребьевки?

- На этой стадии мы несеяны, поэтому знали, что будет сильный соперник. «Кривбассу» досталась «Виктория», с которой мы играли зимой на испанских сборах. Тогда был хороший матч, но мы проиграли 0:3. «Виктория» – мощный соперник. Сборы есть сборы, а сейчас будет совсем другое.

Мы уважаем каждого оппонента. Не важно, кто это – «Виктория», «Аякс» или «Брага». Но мы никого не боимся. У нас есть своя задача, мы хотим выйти в групповой этап Лиги Европы, и сделаем все от себя зависящее, чтобы сделать это. Но сначала мы должны хорошо подготовиться к ближайшей игре в УПЛ против «Черноморца». А уже потом подумаем о «Виктории».

- Есть ли разница, где лучше начинать: дома или на выезде?

- Полагаю, что нет разницы. Все равно нужно провести два матча. Тем более, первую игру мы сыграем за границей.

- Нас ждет настоящая битва?

- Мы хорошо знаем соперника. Имеет в составе мощных габаритных игроков. Уже знаем, чего стоит этот оппонент, ведь встречались в спарринге. В прошлом сезоне «Виктория» добралась до четвертьфинала Лиги Конференций. Но это уже было, а вот что будет сейчас, время покажет. Будем готовиться. Победит тот, кто будет лучше в подготовке, скорости, тактических действиях.