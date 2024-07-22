АЗАРОВ: «Шахтер создавал моменты. В эпизоде с Траоре офсайда не было»

Защитник «Шахтера» Иракли Азаров рассказал о товарищеском поединке с «Ипсвичем» (0:1) и дальнейших планах.

– Иракли, что, по твоему мнению, послужило причиной поражения в матче с «Ипсвичем»?

– Отличная игра для нас, мы создавали моменты, и в эпизоде ​​из Траоре офсайда не было. Мы хорошо сыграли, но физически еще не готовы на все 100 процентов. Впереди спарринги с «Динамо» Загреб, подготовимся и в хорошей форме подойдем к началу сезона.

– Какие наработки удалось реализовать, что можешь выделить?

– Гол Траоре, а также Зубков имел хорошие моменты. На мой взгляд, мы контролировали первый тайм и не должны проигрывать, тем более один удар – один гол. Но такое иногда случается. В будущем поправим это.

– «Ипсвич» – новичок АПЛ, для них это был первый матч на сборах. Как можно оценить уровень оппонента?

– «Ипсвич» – отличная команда, находящаяся на этапе подготовки к новому сезону, и я желаю ей успехов в будущем.

Читайте также: Шахтер в товарищеском матче уступил новичку АПЛ

– Влияли ли погодные условия и качество газона на ход поединка?

– Да, поле было не в идеальном состоянии, но не ищу в этом оправданий. Все было хорошо для нас, мы владели инициативой, но не воспользовались этим. Как уже говорил, это футбол, такое происходит. В будущем исправимся.

– Уже большая часть сборов позади. Расскажи, что самое сложное, ведь команда уже достаточно долго находится в Словении.

– Команда больше месяца активно готовится к новому сезону. Осталось две недели, у нас будут спарринги с «Динамо» Загреб. Надеюсь, будем готовы на все 100 процентов.

– После спарринга с «Ипсвичем» тренерский штаб предоставил команде два выходных. Как планируешь отдыхать и восстанавливаться?

– Дальше, вероятно, будет восстановление, чтобы вернуть утратившие в товарищеском матче силы. После этого буду заниматься индивидуально, ведь старт чемпионата близится, нужно подтянуть физическую форму. Полагаю, эти дни необходимо использовать для возобновления и индивидуальных занятий.