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Товарищеские матчи
Колос К
21.07.2024 18:00 – FT 1 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 00:39 | Обновлено 22 июля 2024, 00:52
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0

Колос и Верес разошлись миром во втором спарринге игрового дня

Команды УПЛ провели между собой два товарищеских матча – в Буче и Ковалевке

22 июля 2024, 00:39 | Обновлено 22 июля 2024, 00:52
48
0
Колос и Верес разошлись миром во втором спарринге игрового дня
ФК Колос

Во втором контрольном поединке игрового дня «Колос» и «Верес» сыграли в Ковалевке вничью 1:1.

Гости открыли счет на 23-й минуте. Роман Гончаренко, который провел два сезона в Колосе и вернувшийся в Верес, ударом со штрафного попал в штангу, от которой мяч влетел в сетку ворот Валентина Гороха (1:0).

Перед перерывом игроки Колоса заработали пенальти, который четко реализовал Павел Ориховский. Во втором тайме голов команды не забивали, поэтому игра завершилась со статус-кво (1:1).

Ранее в первом контрольном поединке игрового дня (другими составами) Колос в Буче одолел Верес со счетом 3:0.

Товарищеский матч

Ковалевка (Киевская обл.), стадион Колос, 21 июля

18:00. Колос (Ковалевка) – Верес (Ровно) – 1:1 (1:1)

Голы: Павел Ориховский, 43 (пен.) – Р. Гончаренко (23)

Колос: Горох (Мысак, 46), Бурда, Бондаренко, Лучкевич, Цуриков, Демченко, Ориховский, Криворучко, Диего, Алефиренко, Паулаускас. Главный тренер: Александр Поздеев

Верес: Кожухарь, Морозко, Мельник, Гончаренко, Смиян, Яго, Кучеров, В.Шарай, Дахновский, Степанюк, Мрвальевич. И.о. главного тренера: Олег Шандрук.

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая обл.). Ассистенты: Владимир Коротин (Черкассы), Дмитрий Оганесян (Луганск).

Видеообзор матча

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Николай Степанюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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