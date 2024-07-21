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Колос К
21.07.2024 12:00 – FT 3 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
21 июля 2024, 15:40 | Обновлено 21 июля 2024, 15:54
359
0

Колос в первом контрольном матче уверенно переиграл Верес

В 18:00 команды проведут в Ковалевке повторную игру

21 июля 2024, 15:40 | Обновлено 21 июля 2024, 15:54
359
0
Колос в первом контрольном матче уверенно переиграл Верес
ФК Колос

В первом из двух запланированных воскресных контрольных матчей против «Вереса» ковалевцы переиграли гостей из города Ровно со счетом 3:0. Матч проходил в Буче на стадионе «Центральный».

В 18:00 команды проведут в Ковалевке повторную игру, где будут задействованы другие футболисты.

Контрольный матч

«Колос» (Ковалевка) – «Верес» (Ровно) – 3:0 (2:0)
Голы: автогол Вовченко (10), Гусол (31, 90)

Состав «Колоса»: Пахолюк (Быценко, 65) – Кукош, Шершень, Бойко, Ильин (К), Гагнидзе, Харатин, Третьяков (Алефиренко, 46), Гусол, Денисенко, Салабай.

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Колос Ковалевка Верес Ровно контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Владимир Клепач Источник: ФК Колос Ковалевка
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