Колос в первом контрольном матче уверенно переиграл Верес

В первом из двух запланированных воскресных контрольных матчей против «Вереса» ковалевцы переиграли гостей из города Ровно со счетом 3:0. Матч проходил в Буче на стадионе «Центральный».

В 18:00 команды проведут в Ковалевке повторную игру, где будут задействованы другие футболисты.

Контрольный матч

«Колос» (Ковалевка) – «Верес» (Ровно) – 3:0 (2:0)

Голы: автогол Вовченко (10), Гусол (31, 90)

Состав «Колоса»: Пахолюк (Быценко, 65) – Кукош, Шершень, Бойко, Ильин (К), Гагнидзе, Харатин, Третьяков (Алефиренко, 46), Гусол, Денисенко, Салабай.