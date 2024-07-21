Сегодня, 21 июля, юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2005 г.р.) проведет свой третий и решающий матч группового раунда Евро-2024 U-19 – против Италии.

Матч Украина – Италия состоится в Ларне на стадионе Инвер Парк. Начало игры – в 21:00 по Киеву. В параллельном поединке группы в то же время сыграют Норвегия и Северная Ирландия.

В двух первых матчах турнира украинская команда сыграла вничью – 0:0 и с хозяином соревнований, Северной Ирландией, а также с Норвегией. В то время как Италия дважды победила своих оппонентов и досрочно гарантировала себе первое место в группе и участие в полуфинале.

Сине-желтым призовую позицию и путевку на чемпионат мира обеспечит только победа в третьем туре. В противном случае судьба украинской команды будет зависеть от итога встречи конкурентов, в которой сине-желтым на руку будет ничья.

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко: «Перед игрой с Италией все понимают, что нужно только побеждать, чтобы попасть в полуфинал. Поэтому нам нужно выйти на поле с холодной головой, рисковать и сделать все, чтобы создавать моменты и в первом и во втором тайме, иметь баланс – очень осторожно сыграть в обороне, но и находить свои шансы в атаке.

Мы делаем упор и на индивидуальных качествах итальянцев, и на командных. Италия – одна из команд, которые стоят на этом турнире отдельно, у нее очень качественные игроки, которые могут решить эпизод за счет индивидуальных действий. Могу выделить несколько исполнителей. Это Пафунди, Камарда – молодые, но очень талантливые. Вся группа атаки в Италии очень сильна».

ВИДЕО. Как сборная Украины U-19 готовилась к решающему матчу с Италией