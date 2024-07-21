ФОТО. Остин представил Сватка на домашнем матче МЛС
Александр вышел на поле с украинским флагом
«Остин» представил украинского защитника Александра Сватка, который в июне подписал контракт с американским футбольным клубом.
«Laskavo prosymo v Austin, Oleksandr», – написали в инстаграме «Остина».
Сваток вышел c флагом Украины на поле во время проведения домашнего матча МЛС против «Шарлотт» (2:2).
Ранее сообщалось, что контракт подписан на 3,5 года с опцией продления еще на сезон.
29-летний игрок за последние 5 лет провел в составе «Днепра-1» 108 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
Laskavo prosymo v Austin, Oleksandr. 💚🇺🇦 pic.twitter.com/BTxujSIv6I— Austin FC (@AustinFC) July 21, 2024
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