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Major League Soccer
21 июля 2024, 15:23 | Обновлено 21 июля 2024, 15:48
1137
0

ФОТО. Остин представил Сватка на домашнем матче МЛС

Александр вышел на поле с украинским флагом

21 июля 2024, 15:23 | Обновлено 21 июля 2024, 15:48
1137
0
ФОТО. Остин представил Сватка на домашнем матче МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

«Остин» представил украинского защитника Александра Сватка, который в июне подписал контракт с американским футбольным клубом.

«Laskavo prosymo v Austin, Oleksandr», – написали в инстаграме «Остина».

Сваток вышел c флагом Украины на поле во время проведения домашнего матча МЛС против «Шарлотт» (2:2).

Ранее сообщалось, что контракт подписан на 3,5 года с опцией продления еще на сезон.

29-летний игрок за последние 5 лет провел в составе «Днепра-1» 108 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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