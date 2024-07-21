MLS. Разные результаты клубов украинцев

Прошли матчи очередного тура лиги MLS, в частности, сыграли клубы, в составе которых есть украинцы.

Как уже сообщалось ранее, «Интер Майами» Сергея Кривцова победил «Чикаго Файр» со счетом 2:1. А вот результаты «Остина» и «Коламбуса Крю», за которые выступают Александр Сваток и Евгений Чеберко соответственно, вышли хуже – ничья и поражение.

Александр Сваток до сих пор не попал в заявку своей команды, а Евгений Чеберко вышел в основном составе, получил желтую карточку и был заменен на 79 минуте

MLS. 21 июля

Атланта Юнайтед – Коламбус Крю – 2:1

Голы: Грегерсен, 60, 77 – Росси, 36

Остин – Шарлотт – 2:2

Голы: Ринг, 11, Галлагер, 80 – Свидерски, 33, пен, Тавареш, 56