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21.07.2024 02:30 – FT 2 : 1
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Major League Soccer
21 июля 2024, 05:20 | Обновлено 21 июля 2024, 06:21
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MLS. Разные результаты клубов украинцев

«Остин» Сватка сыграл вничью, «Коламбус Крю» Евгения Чеберко проиграл

21 июля 2024, 05:20 | Обновлено 21 июля 2024, 06:21
218
0
MLS. Разные результаты клубов украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine

Прошли матчи очередного тура лиги MLS, в частности, сыграли клубы, в составе которых есть украинцы.

Как уже сообщалось ранее, «Интер Майами» Сергея Кривцова победил «Чикаго Файр» со счетом 2:1. А вот результаты «Остина» и «Коламбуса Крю», за которые выступают Александр Сваток и Евгений Чеберко соответственно, вышли хуже – ничья и поражение.

Александр Сваток до сих пор не попал в заявку своей команды, а Евгений Чеберко вышел в основном составе, получил желтую карточку и был заменен на 79 минуте

MLS. 21 июля

Атланта Юнайтед Коламбус Крю 2:1

Голы: Грегерсен, 60, 77 – Росси, 36

Остин Шарлотт 2:2

Голы: Ринг, 11, Галлагер, 80 – Свидерски, 33, пен, Тавареш, 56

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Остин (MLS) Коламбус Крю Атланта Юнайтед Шарлотт (MLS) Александр Сваток Евгений Чеберко
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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