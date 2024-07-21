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  4. Володько стала финалисткой в парном разряде на турнире ITF в Португалии
ITF
21 июля 2024, 14:44 |
103
0

Володько стала финалисткой в парном разряде на турнире ITF в Португалии

Катерина не играла в матчах за титул с октября прошлого года

21 июля 2024, 14:44 |
103
0
Володько стала финалисткой в парном разряде на турнире ITF в Португалии
ITF

Украинская теннисистка Катерина Володько не смогла выиграть титул на хардовом турнире ITF W75 в Порту (Португалия) в парном разряде.

В матче за титул украинка и американка Анна Роджерс проиграли тандему Арианне Хартоно / Прартхана Тхомбаре (Нидерланды/Индия).

Порту. Финал парного разряда
Катерина Володько / Анна Роджерс – Арианне Хартоно / Прартхана Тхомбаре – 3:6, 4:6

Для 37-летней украинки это был первый парный финал на турнирах ITF с октября прошлого года.

Володько играла также и в одиночном разряде, но уступила во второй раунде.

На следующей игровой неделе Катерина сыграет на 100-тысячнике ITF в Португалии.

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Катерина Володько (Бондаренко) ITF Порту Арианне Хартоно
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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