Володько стала финалисткой в парном разряде на турнире ITF в Португалии

Украинская теннисистка Катерина Володько не смогла выиграть титул на хардовом турнире ITF W75 в Порту (Португалия) в парном разряде.

В матче за титул украинка и американка Анна Роджерс проиграли тандему Арианне Хартоно / Прартхана Тхомбаре (Нидерланды/Индия).

Порту. Финал парного разряда

Катерина Володько / Анна Роджерс – Арианне Хартоно / Прартхана Тхомбаре – 3:6, 4:6

Для 37-летней украинки это был первый парный финал на турнирах ITF с октября прошлого года.

Володько играла также и в одиночном разряде, но уступила во второй раунде.

На следующей игровой неделе Катерина сыграет на 100-тысячнике ITF в Португалии.