Володько стала финалисткой в парном разряде на турнире ITF в Португалии
Катерина не играла в матчах за титул с октября прошлого года
Украинская теннисистка Катерина Володько не смогла выиграть титул на хардовом турнире ITF W75 в Порту (Португалия) в парном разряде.
В матче за титул украинка и американка Анна Роджерс проиграли тандему Арианне Хартоно / Прартхана Тхомбаре (Нидерланды/Индия).
Порту. Финал парного разряда
Катерина Володько / Анна Роджерс – Арианне Хартоно / Прартхана Тхомбаре – 3:6, 4:6
Для 37-летней украинки это был первый парный финал на турнирах ITF с октября прошлого года.
Володько играла также и в одиночном разряде, но уступила во второй раунде.
На следующей игровой неделе Катерина сыграет на 100-тысячнике ITF в Португалии.
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