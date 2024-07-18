ITF18 июля 2024, 16:28 |
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Володько не смогла пробиться в четвертьфинал на турнире ITF в Португалии
Катерина проиграла Анастасии Захаровой
18 июля 2024, 16:28 |
64
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Украинская теннисистка Катерина Володько (№320 WTA) завершила выступления на хардовом турнире ITF W75 в Порту (Португалия) в одиночном разряде.
В матче второго раунда украинка проиграла «нейтральной» теннисистке Анастасии Захаровой (№154 WTA), посеянной под третьим номреом.
Порту. Второй круг
Катерина Володько (Украина) – Анастасия Захарова – 2:6, 6:2, 0:6
Отметим, что Володько продолжит борьбу на турнире в парном разряде.
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