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  4. Володько не смогла пробиться в четвертьфинал на турнире ITF в Португалии
ITF
18 июля 2024, 16:28 |
64
0

Володько не смогла пробиться в четвертьфинал на турнире ITF в Португалии

Катерина проиграла Анастасии Захаровой

18 июля 2024, 16:28 |
64
0
Володько не смогла пробиться в четвертьфинал на турнире ITF в Португалии
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№320 WTA) завершила выступления на хардовом турнире ITF W75 в Порту (Португалия) в одиночном разряде.

В матче второго раунда украинка проиграла «нейтральной» теннисистке Анастасии Захаровой (№154 WTA), посеянной под третьим номреом.

Порту. Второй круг
Катерина Володько (Украина) – Анастасия Захарова – 2:6, 6:2, 0:6

Отметим, что Володько продолжит борьбу на турнире в парном разряде.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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