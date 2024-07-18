Володько не смогла пробиться в четвертьфинал на турнире ITF в Португалии

Украинская теннисистка Катерина Володько (№320 WTA) завершила выступления на хардовом турнире ITF W75 в Порту (Португалия) в одиночном разряде.

В матче второго раунда украинка проиграла «нейтральной» теннисистке Анастасии Захаровой (№154 WTA), посеянной под третьим номреом.

Порту. Второй круг

Катерина Володько (Украина) – Анастасия Захарова – 2:6, 6:2, 0:6

Отметим, что Володько продолжит борьбу на турнире в парном разряде.