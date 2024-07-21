Михайленко рассказал о готовности Украины U-19 к игре с Италией U-19

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о самом актуальном накануне матча 3-го тура группового раунда чемпионата Европы 2024 U-19 с командой Италии U-19.

– Как чувствуют себя Синчук и Огарков, которые получили травмы, смогут ли они сыграть против Италии?

– Синчук, будем скрещивать пальцы, идет на восстановление. Говорит, что чувствует себя хорошо, надеемся, что все будет хорошо и завтра. Но окончательно уже решим утром, после дополнительных тестов. Николай, скорее всего, на эту игру готовиться не будет. Остальные игроки готовы к бою и готовы побеждать.

– Украина пока единственная команда на Евро, которая не пропустила, но и не забила. На чем вы сейчас акцентируете внимание, чтобы ребятам все же удалось забить в следующем матче?

– Нельзя сравнивать наши поединки с Северной Ирландией, Норвегией и Италией. Если мы были немножко разочарованы, когда не забили в первой игре, то во втором матче у нас уже не было таких шансов, и мы были в очень сложном положении в первой половине поединка. Перед игрой с Италией все понимают, что нужно только побеждать, чтобы попасть в полуфинал. Поэтому нам надо выйти на поле с холодной головой, рисковать и сделать все, чтобы создавать моменты и в первом, и во втором тайме, иметь баланс – очень осторожно сыграть в обороне, но и находить свои шансы в атаке.

– Как вы оцениваете следующего соперника – сборную Италии?

– Мы делаем акцент и на индивидуальных качествах итальянцев, и на командных. Италия - одна из тех команд, которые стоят на этом турнире особняком, у нее очень качественные игроки, которые могут решить эпизод за счет индивидуальных действий. Могу выделить нескольких исполнителей. Это Пафунди, Камарда – молодые, но очень талантливые. Вся группа атаки в Италии очень сильная.

– Смотрите ли вы на турнирную таблицу и просчитываете ли варианты, при которых Украина может выйти в полуфинал?

– Я на это не смотрю. Там нетрудно все рассчитать. Здесь все понятно. Нам важно фокусироваться на собственной игре и собственных качествах и на том, как мы их можем улучшить за такое короткое время.

– Какой настрой внутри команды?

– Мне очень нравится настроение ребят сейчас, нравится, как они общаются, как они верят в себя, говорят, что у них хорошие предчувствия, что они чувствуют и уверенность, и силы, чтобы победить. Это очень важно, без этого даже не стоит выходить на поле. Только вера, только уверенность даст нам возможность победить.

– Это первый крупный турнир для ребят и для вас как тренера, как чувствуется Евро?

– Прежде всего это ответственность. Ты понимаешь, что в эту минуту ты представляешь всю страну, в которой идет война, и за твоей спиной много болельщиков. И это дополнительная мотивация. А когда все начинается, то здесь все очень интенсивно: игры, теория, кто-то заболел, у кого-то травма... И уже нет времени думать о чем-то другом. Только около 12 ночи звонишь родным, близким. Очень все быстро, очень интенсивно. Это такой блицтурнир, и важно, чтобы в первую очередь все были здоровы, все время думаешь об этом, о ребятах. Но это очень интересный опыт, потому что все живут вместе, ты всех видишь постоянно, общаешься с ребятами, с тренерами других команд, соперники видят друг друга. Это интересный формат турнира.

– Евро – это платформа для скаутов, возможность посмотреть на молодых игроков. Как считаете, кто из юношеской сборной Украины может в ближайшее время показать наибольший прогресс и заинтересовать топ-клубы?

– Так и есть. Евро – это ярмарка. Вчера мы смотрели матч Франции и Дании, и из 600 болельщиков на трибунах 50% были с блокнотами, с ноутбуками, что-то записывали. Это скауты, которые смотрят на новую генерацию игроков. И это прекрасная возможность заявить о себе. Относительно наших футболистов, я бы не хотел кого-то выделять. Есть игроки, в которых очень большой потенциал и которые очень близки к взрослому футболу в первую очередь по своей ментальности. Они все талантливые, конечно, но дальше их будет двигать характер и стабильная психика. Они должны четко понимать свою цель, чего они хотят от карьеры. Я уверен, что здесь есть игроки, которые скоро смогут помочь и национальной сборной.