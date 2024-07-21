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Товарищеские матчи
Левый берег-2
20.07.2024 11:00 – FT 3 : 1
Оболонь U19
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21 июля 2024, 03:26 | Обновлено 21 июля 2024, 03:55
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Горняк-Спорт победил Ворсклу-2, Металлург З переиграл дубль Александрии

В еще одном товарищеском матче вторая команда «Левого берега» справилась с юниорами «Оболони»

21 июля 2024, 03:26 | Обновлено 21 июля 2024, 03:55
15
0
Горняк-Спорт победил Ворсклу-2, Металлург З переиграл дубль Александрии
Металлург Запорожье

20 июля прошли товарищеские матчи с участием вторых команд клубов, представляющих УПЛ или Первую лигу. В частности, вторая команда полтавской «Ворсклы» уступила «Горняк-Спорту», ​​а «Александрия-2» сыграла вничью с запорожским «Металлургом». А вторая команда «Левого берега» обыграла «Оболонь» U19.

Товарищеские матчи

Левый берег-2 – Оболонь U19 – 3:1

Голы: Кривовяз, 10, Сидоров, 65, Дмитриев, 90 – Юшко, 75

Горняк-Спорт – Ворскла-2 – 3:1

Голы: Шептицкий, 15, Нижник, 39, Посевкин, 86, пен – Романец, 29, пен

Александрия-2 – Металлург Запорожья – 2:2

Голы: ? – Буряк (два)

Ранее в спарринге, в частности, донецкий «Шахтер» уступил новичку АПЛ.

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Горняк-Спорт Металлург Запорожье товарищеские матчи
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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