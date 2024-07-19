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  4. В УАФ ответили, правда ли Шевченко предлагал Луческу возглавить сборную
Сборная УКРАИНЫ
19 июля 2024, 19:50 | Обновлено 19 июля 2024, 19:52
1724
4

В УАФ ответили, правда ли Шевченко предлагал Луческу возглавить сборную

В Украинской ассоциации футбола эту информацию опровергли

19 июля 2024, 19:50 | Обновлено 19 июля 2024, 19:52
1724
4
В УАФ ответили, правда ли Шевченко предлагал Луческу возглавить сборную
ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко и Мирча Луческу

В УАФ отреагировали на информацию о том, что президент ассоциации Андрей Шевченко общался с Мирчей Луческу о возможности румынским специалистом возглавить национальную сборную Украины вместо Сергея Реброва.

Источник сообщает, что в УАФ эту информацию опровергли.

Отметим, что Луческу возглавлял «Шахтер» с 2004-го по 2016-й, а с 2020-го по 2023-й. тренировал «Динамо».

В настоящее время у Украины есть тренер в лице Сергея Реброва, у которого еще действует контракт до лета 2026 года. Ранее УАФ оценила работу нынешнего главного тренера.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров сборная Украины по футболу назначение тренера Мирча Луческу Евро-2024 Украинская ассоциация футбола
Владимир Клепач Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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LexХХХ
Ще два роки страждань з Ребровим
Всі пишуть, що в провалі на Євро винні Лунін та ін., а я вважаю, що винуватець саме Ребров, і після такого провалу, він мав подати у відставку. Але, як казав Веспасіан: "Гроші не пахнуть"
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+3
Burevestnik
ну як завжди: хтось десь за баром щось про щось звиздонув,
той хто почув оте х..знашо  на сайт виложив як сенсацію,
а тепер пишуть  шо то все брехня.
ну як завжди...                           
= =
незабаром знову шось почують за баром...
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0
Marcus
Я завжди казав , що Сірожу привели на ЗП в 2.5 рази вище за зарплату трьох кратного чемпіона Європи з різними сбірними Іспанії та віце олімпійського чемпіона  не просто так, а все лише для того, щоб і далі пиздити в жахливих маштабах бабо, пиляти його та брити агентів. От десь там пишуть , що він дав трохи більше 30% своєї зарплати на благочинність, і там же : «Наш козак, орел, Світоч нації». А це всього лиш чергове гімно без принципів та гідності 
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0
Boodya
Незнаю, хто на цей вкид взагалі міг повестись😂😂
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0
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