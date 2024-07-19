В УАФ ответили, правда ли Шевченко предлагал Луческу возглавить сборную

В УАФ отреагировали на информацию о том, что президент ассоциации Андрей Шевченко общался с Мирчей Луческу о возможности румынским специалистом возглавить национальную сборную Украины вместо Сергея Реброва.

Источник сообщает, что в УАФ эту информацию опровергли.

Отметим, что Луческу возглавлял «Шахтер» с 2004-го по 2016-й, а с 2020-го по 2023-й. тренировал «Динамо».

В настоящее время у Украины есть тренер в лице Сергея Реброва, у которого еще действует контракт до лета 2026 года. Ранее УАФ оценила работу нынешнего главного тренера.