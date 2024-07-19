В УАФ ответили, правда ли Шевченко предлагал Луческу возглавить сборную
В Украинской ассоциации футбола эту информацию опровергли
В УАФ отреагировали на информацию о том, что президент ассоциации Андрей Шевченко общался с Мирчей Луческу о возможности румынским специалистом возглавить национальную сборную Украины вместо Сергея Реброва.
Источник сообщает, что в УАФ эту информацию опровергли.
Отметим, что Луческу возглавлял «Шахтер» с 2004-го по 2016-й, а с 2020-го по 2023-й. тренировал «Динамо».
В настоящее время у Украины есть тренер в лице Сергея Реброва, у которого еще действует контракт до лета 2026 года. Ранее УАФ оценила работу нынешнего главного тренера.
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Всі пишуть, що в провалі на Євро винні Лунін та ін., а я вважаю, що винуватець саме Ребров, і після такого провалу, він мав подати у відставку. Але, як казав Веспасіан: "Гроші не пахнуть"
той хто почув оте х..знашо на сайт виложив як сенсацію,
а тепер пишуть шо то все брехня.
ну як завжди...
= =
незабаром знову шось почують за баром...