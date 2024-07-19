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Испания
19 июля 2024, 16:37 |
277
0

Президент Атлетико прокомментировал интерес к Довбику

Энрике Сересо – о работе клуба на трансферном рынке

19 июля 2024, 16:37 |
277
0
Президент Атлетико прокомментировал интерес к Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Президент «Атлетико» Мадрид Энрике Сересо прокомментировал интерес клуба к украинскому форварду «Жироны» Артему Довбику:

«Мне нравятся все хорошие игроки, как те, которые играют за «Атлетико», так и те, кто выступают в других клубах по всему миру, почти все они очень хорошие», – заявил Сересо.

Напомним, сегодня «Атлетико» продал в «Милан» своего форварда Альваро Морату. Кроме Довбика, «Матрасники» рассматривают в качестве усиления линии атаки кандидатуру форварда сборной Аргентины Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити».

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Энрике Сересо Атлетико Мадрид Артем Довбик Жирона
Олег Дидух Источник: Marca
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