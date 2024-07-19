Президент Атлетико прокомментировал интерес к Довбику

Президент «Атлетико» Мадрид Энрике Сересо прокомментировал интерес клуба к украинскому форварду «Жироны» Артему Довбику:

«Мне нравятся все хорошие игроки, как те, которые играют за «Атлетико», так и те, кто выступают в других клубах по всему миру, почти все они очень хорошие», – заявил Сересо.

Напомним, сегодня «Атлетико» продал в «Милан» своего форварда Альваро Морату. Кроме Довбика, «Матрасники» рассматривают в качестве усиления линии атаки кандидатуру форварда сборной Аргентины Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити».