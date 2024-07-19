Модрич раскрыл секрет своего спортивного долголетия

Легендарный полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о том, как ему удается играть на самом высоком уровне в возрасте почти 39 лет:

«Генетика играет свою роль, и это хорошо. Но важна и усердная работа на тренировках. Здесь много молодых игроков, с ними не расслабишься. Кроме того, я тренируюсь и самостоятельно. Делаю все необходимое, чтобы быть на уровне этого возраста».

Напомним, несколько дней назад Модрич продлил контракт с «Реалом» еще на один год. Хорват стал самым возрастным бомбардиром Евро-2024.