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Испания
19 июля 2024, 16:15 | Обновлено 19 июля 2024, 16:16
480
1

Модрич раскрыл секрет своего спортивного долголетия

Хавбек «Реала» – о своих тренировках

19 июля 2024, 16:15 | Обновлено 19 июля 2024, 16:16
480
1
Модрич раскрыл секрет своего спортивного долголетия
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Легендарный полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о том, как ему удается играть на самом высоком уровне в возрасте почти 39 лет:

«Генетика играет свою роль, и это хорошо. Но важна и усердная работа на тренировках. Здесь много молодых игроков, с ними не расслабишься. Кроме того, я тренируюсь и самостоятельно. Делаю все необходимое, чтобы быть на уровне этого возраста».

Напомним, несколько дней назад Модрич продлил контракт с «Реалом» еще на один год. Хорват стал самым возрастным бомбардиром Евро-2024.

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Лука Модрич Реал Мадрид
Олег Дидух Источник: Mundo Deportivo
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OKs100
В это время 34-35 летние футбольные "пенсионеры" заканчивают карьеру либо ходят по полю пешком.
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