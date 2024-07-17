ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала продлил контракт с клубом

Легендарный мадридского «Реала» Лука Модрич продлил контракт с клубом.

Новое соглашение хорватского полузащитника с клубом рассчитано до конца следующего сезона.

Испанские медиа сообщали, что ради нового соглашения с клубом Модрич пошел на сокращение зарплаты на 50% и принял роль игрока ротации.

Также хорват станет самым возрастным игроком в истории клуба. В сентябре этого года ему исполнится 39 лет.