Испания17 июля 2024, 15:16 | Обновлено 17 июля 2024, 15:17
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ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала продлил контракт с клубом
Лука Модрич проведет еще один сезон в составе «сливочных»
17 июля 2024, 15:16 | Обновлено 17 июля 2024, 15:17
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Легендарный мадридского «Реала» Лука Модрич продлил контракт с клубом.
Новое соглашение хорватского полузащитника с клубом рассчитано до конца следующего сезона.
Испанские медиа сообщали, что ради нового соглашения с клубом Модрич пошел на сокращение зарплаты на 50% и принял роль игрока ротации.
Также хорват станет самым возрастным игроком в истории клуба. В сентябре этого года ему исполнится 39 лет.
✨ #Modrić2025 ✨ pic.twitter.com/wDUnvXwtQr— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 17, 2024
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