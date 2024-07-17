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Испания
17 июля 2024, 15:16 | Обновлено 17 июля 2024, 15:17
545
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала продлил контракт с клубом

Лука Модрич проведет еще один сезон в составе «сливочных»

17 июля 2024, 15:16 | Обновлено 17 июля 2024, 15:17
545
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала продлил контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Легендарный мадридского «Реала» Лука Модрич продлил контракт с клубом.

Новое соглашение хорватского полузащитника с клубом рассчитано до конца следующего сезона.

Испанские медиа сообщали, что ради нового соглашения с клубом Модрич пошел на сокращение зарплаты на 50% и принял роль игрока ротации.

Также хорват станет самым возрастным игроком в истории клуба. В сентябре этого года ему исполнится 39 лет.

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Лука Модрич Реал Мадрид продление контракта трансферы трансферы Ла Лиги
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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